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    «Жигули» на КАД стояли в полосе без знака и аварийки. Серьёзное ДТП — из кабины фуры

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    Серьёзное ДТП на КАД минувшим вечером произошло, как это часто бывает, из-за того, что водитель не успел среагировать на стоящую машину.

    О самой аварии «Фонтанка» уже писала со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Два легковых автомобиля столкнулись 19 декабря около 20 часов на 89-м километре внутреннего кольца. Пострадал один человек. Видеозапись наезда появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 20 декабря. «После таллинской развязки в сторону Ропши «Жигули» стояли в правой полосе без аварийного знака и аварийки, с тусклыми габаритами. Другой водитель по какой-то причине не увидел машину и столкнулся с ней на скорости», — сообщает автор видео Темур.

    «Фонтанке» он рассказал, что ехал на фуре со скоростью 65–70 км/ч. «Когда водитель справа начал обгонять, я сбросил скорость, думал, он войдёт в мою полосу, так как фура выше. «Жигули» я видел за 200–300 метров, перестроился в среднюю полосу. Дай бог, чтобы все были живы», — добавил очевидец.

    По статистике, на КАД в остановившуюся машину врезаются через 5–8 минут. Утром 16 декабря из-за такого ДТП с двумя грузовиками был полностью перекрыт съезд на внешнее кольцо. 11 ноября из-за такого наезда на дамбе погибла иностранка — водитель Chery QQ.

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