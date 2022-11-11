В ДТП на дамбе погибла иностранка. Она не смогла увести сломанную машину со средней полосы

Смертельное ДТП на дамбе стало уголовным делом. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 11 ноября.
ДТП произошло вчера около 11:20 на 136-м километре внутреннего кольца КАД, в Кронштадтском районе. По данным «Фонтанки», 44-летний водитель ООО «Сберлогистика» на «Ладе Ларгусе» этой же компании ехал от Кронштадта к Приморскому шоссе. Сломавшийся Chery QQ с псковскими номерами стоял в средней полосе. «Фонтанка» писала, что женщина-водитель находилась у багажника, туда и пришёлся сильный удар.
По данным «Фонтанки», 33-летняя женщина — гражданка Узбекистана, зарегистрированная в Петербурге. В Россию она приехала в 2019 году на заработки. Водитель «Ларгуса» к административной ответственности за нарушения ПДД в последнее время не привлекался. С него взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.