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    В ДТП на дамбе погибла иностранка. Она не смогла увести сломанную машину со средней полосы

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    Смертельное ДТП на дамбе стало уголовным делом. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 11 ноября.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    ДТП произошло вчера около 11:20 на 136-м километре внутреннего кольца КАД, в Кронштадтском районе. По данным «Фонтанки», 44-летний водитель ООО «Сберлогистика» на «Ладе Ларгусе» этой же компании ехал от Кронштадта к Приморскому шоссе. Сломавшийся Chery QQ с псковскими номерами стоял в средней полосе. «Фонтанка» писала, что женщина-водитель находилась у багажника, туда и пришёлся сильный удар.

    По данным «Фонтанки», 33-летняя женщина — гражданка Узбекистана, зарегистрированная в Петербурге. В Россию она приехала в 2019 году на заработки. Водитель «Ларгуса» к административной ответственности за нарушения ПДД в последнее время не привлекался. С него взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.

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