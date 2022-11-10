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    В ДТП на севере Петербурга погибла женщина, у которой на дамбе сломалась машина

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    Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое утром заблокировало часть внешнего кольца КАД в районе дамбы.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 10 ноября, авария произошла в 11:20 на 137-м километре внутреннего радиуса КАД. По предварительной информации, «Лада Ларгус», за рулем которой был 44-летний мужчина, врезалась в стоящую на аварийке «Черри Кью Кью».

    Её водитель, 35-летняя женщина, вышла на проезжую часть и стояла возле багажника, когда в нее влетела отечественная легковушка.

    Удар был такой силы, что очевидцы рассказывали об одиноком ботинке, который лежал посреди проезжей части.

    От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

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