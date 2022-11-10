В ДТП на севере Петербурга погибла женщина, у которой на дамбе сломалась машина

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое утром заблокировало часть внешнего кольца КАД в районе дамбы.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 10 ноября, авария произошла в 11:20 на 137-м километре внутреннего радиуса КАД. По предварительной информации, «Лада Ларгус», за рулем которой был 44-летний мужчина, врезалась в стоящую на аварийке «Черри Кью Кью».



Её водитель, 35-летняя женщина, вышла на проезжую часть и стояла возле багажника, когда в нее влетела отечественная легковушка.

