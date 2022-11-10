Видео с дамбы, где в ДТП погиб человек: «Матиз» стал сильно короче, на дороге одинокий ботинок

В соцсетях появились кадры ДТП на дамбе над Финским заливом, где 10 ноября погиб человек. Столкнулись «Лада Ларгус» и «Дэу Матиз». У обеих машин сильные повреждения: в «Ларгусе» сработала подушка безопасности, «Матиз» получил удар сзади и стал заметно короче. Рядом с «Ларгусом» посреди дороги сидит человек, у обочины — группа мужчин, на проезжей части — обломки и одинокий ботинок.
«ДТП на внутренней стороне КАД после Кронштадта в сторону Приморского шоссе», — сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На «Яндекс.Картах» отметка о ДТП там же.
По данным Дирекции КЗС, около 11 часов на 137-м километре внутреннего кольца Невской стороны столкнулись два легковых автомобиля, погиб человек. Свободная для движения только левая полоса.