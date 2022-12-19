Три аварии за час. Человек пострадал при столкновении легковушек на КАД

Вечером понедельника, 19 декабря, на 89-м километре внутреннего кольца КАД произошла серьезная авария. Один человек пострадал, две легковые машины остались смятыми.
читатель «Фонтанки»
О ДТП стало известно около 20:15, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». После попутного столкновения остались заняты две полосы, подробностей о состоянии пострадавшего нет.
Не повезло легковой машине и на 59-м километре внутреннего кольца — она столкнулась с грузовиком около семи вечера. Спустя полчаса через 700 метров неудачно встретились другая легковая и грузовик. В обеих авариях никто не пострадал, добавили в учреждении.
КАД «покраснел» от Софийской улицы до вантового моста — пробка тянется примерно на 3,5 километра.