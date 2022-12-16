Один грузовик въехал в другой на КАД, перекрыт въезд с Культуры, растёт пробка

Из-за ДТП с грузовиками на развязке КАД с проспектом Культуры утром 16 декабря оказался полностью перекрыт съезд со стороны Петербурга на внешнее кольцо. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
ДТП на 28-м километре внешнего кольца произошло около 5:35. Грузовой автомобиль врезался в другой грузовик, стоявший на аварийке в полосе безопасности. Никто не пострадал. На фото в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, какие сильные повреждения получила одна из машин.
«На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, МЧС, ГИБДД, вызвана спецтехника для эвакуации повреждённых автомобилей», — отмечают в учреждении.
Судя по «Яндекс.Картам», на внешнем кольце уже растёт пробка, пока она небольшая.
Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростных дорогах. По статистике, на КАД в остановившуюся машину врезаются через 5–8 минут. Именно так 11 ноября на дамбе погибла иностранка — водитель Chery QQ, а 16 ноября в районе Рябовского шоссе столкнулись несколько автомобилей и пострадали люди.