Сложносоставное ДТП на КАД: машины сталкивались поэтапно, одни за другими. Есть пострадавшие

«В районе 10 машин по разным частям дороги, ДПС, скорая и пожарка», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Крупная пробка образовалась на востоке КАД, в районе Рябовского шоссе, из-за массовой аварии утром 16 ноября. Травмы получили два человека.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 41-м километре внешнего кольца в 4:20 столкнулись два попутных легковых автомобиля, а через несколько минут — четыре. Эти два ДТП обошлись без травм. Ещё через несколько минут здесь же столкнулись следующие две легковушки, пострадали два человека.

Разбитые машины заняли первую и третью полосы. Пробка составляет около 7 километров. ДТП сейчас оформляется, на месте находятся сотрудники ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

«Покрытие на участке было обработано противогололедными материалами, влажное. Согласно актам обследования дорожных условий в месте совершения ДТП, подписанным представителями ГИБДД и обслуживающей дорогу подрядной организации, претензий к дорожным органам по факту произошедшего у сотрудников Госавтоинспекции нет», — отмечают в Упрдоре.



Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут. Именно так 11 ноября на дамбе погибла иностранка — водитель Chery QQ.

