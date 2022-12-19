Говорят, что повезет. Ленинградский зоопарк показал Ричарда – символ грядущего года

Ленинградский зоопарк доверил следующему питомцу звание символа года. Преемником амурской тигрицы Виолы станет черный ягуар Ричард – все по правилам китайского гороскопа.
Ленинградский зоопарк
Видео с хищником 19 декабря публикует пресс-служба зверинца. Перед Ричардом встал непростой выбор: либо играть с резиновым мячиком, либо подкрепиться. После некоторых колебаний ягуар выбрал второе – и явно не прогадал.
Как писала «Фонтанка», Виолу завершение полномочий нисколько не печалит. Она «пышет здоровьем и силой» и не упускает возможности поиграть.