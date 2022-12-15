Петербургская тигрица Виола сдает пост символа года. Это нисколько ее не печалит

Скоро амурская тигрица Виола завершит полномочия как символ года. Впрочем, это не мешает ей веселиться – например, играть с пластиковой трубой.
«Виола пышет здоровьем и силой. Вы счастливчик, если удалось повидать её лихие игры или охоту на вкусности вживую», – пишет 15 декабря пресс-служба зоопарка. Виоле исполнилось два года – она еще довольно юна, но уже сформировалась как взрослая хищница.
К трубе тигрица сначала отнеслась с осторожностью, но, проверив, что все в порядке, пустила в ход и когти, и зубы. В зоопарке живет еще один тигр, самец Амадей, но символом года довелось стать именно Виоле – ее привезли в зверинец как раз к концу 2021-го.