    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -11

    2 м/с, южн

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd64.3eur68.45

    Петербургская тигрица Виола сдает пост символа года. Это нисколько ее не печалит

    350
    обсудить

    Скоро амурская тигрица Виола завершит полномочия как символ года. Впрочем, это не мешает ей веселиться – например, играть с пластиковой трубой.

    Ленинградский зоопарк

    «Виола пышет здоровьем и силой. Вы счастливчик, если удалось повидать её лихие игры или охоту на вкусности вживую», – пишет 15 декабря пресс-служба зоопарка. Виоле исполнилось два года – она еще довольно юна, но уже сформировалась как взрослая хищница.

    К трубе тигрица сначала отнеслась с осторожностью, но, проверив, что все в порядке, пустила в ход и когти, и зубы. В зоопарке живет еще один тигр, самец Амадей, но символом года довелось стать именно Виоле – ее привезли в зверинец как раз к концу 2021-го.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close