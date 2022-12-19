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    Почти 96 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за выходные

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    2 комментария
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    На минувшей неделе петербургские дорожники разгребали последствия снегопада, который пришел в город 12 декабря и насыпал почти 17 см осадков. А в выходные пришлось чистить водоприемные устройства ливневки и патрубки, чтобы дороги не затопило в грядущее потепление. Всего за субботу и воскресенье на утилизацию увезли около 96 тысяч кубометров снега.

    В среднем на прошедшей неделе улицы Петербурга каждый день чистили от снега порядка 970 единиц специализированной техники и 900 дворников, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Анатолия Повелия. Внутриквартальные территории ежедневно убирают около 6 тысяч работников управляющих компаний, привлечённых подрядчиков, ТСЖ и ЖСК, а также более 500 уборочных машин и средств малой механизации.

    С начала снегопадов дорожные предприятия вывезли с петербургских дорог более 400 тысяч кубометров снега. А снегоплавильные и снегоприемные пункты города с начала зимнего сезона 2022–2023 приняли 522 061 кубометр снежных масс, рассказали в пресс-службе Водоканала Санкт-Петербурга. На снегоплавильные пункты (ССП) города успели вывезти 338 924 кубометра снега, а снегоприемные пункты (СИСП) приняли еще 183 137 кубометров. Больше всего снега привезли плавить в пункт на Октябрьской набережной — 50 839 кубометров. Среди СИСП лидирует пункт на набережной Обводного канала, 24, который принял 43 601 кубометр снежных масс.

    В ближайшие дни синоптики обещают Петербургу температурные качели. Горожан просят быть аккуратными на улице, обращать внимание на предупреждающие ограждения и убирать автомобили из-под знаков, которые запрещают парковку в определенные дни. По вопросам уборки городских улиц можно обращаться по телефону круглосуточной дежурной службы комитета по благоустройству: 314–60–13. Телефоны «горячих линий» дорожных предприятий можно узнать на сайте ведомства. А вопросы по уборке внутриквартальных территорий принимают по телефонам: 004 и 409–73–78.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии 2

    Guddd-Head19 Дек 2022 в 15:59
    А говорили 15 мм
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