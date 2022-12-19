    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, зап

    766мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd64.61eur68.78

    Audi A6 сбила пешехода на Автовской. Мужчина умер в скорой

    3455
    2 комментария

    Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом, которое произошло в Кировском районе города днем 18 декабря. Наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе.

    В 16:40 воскресенья на перекрестке улицы Васи Алексеева с Автовской улицей 30-летний гражданин Азербайджана, следуя на автомобиле Audi A6 по Автовской от улицы Возрождения к улице Новостроек, сбил 36-летнего петербуржца, который переходил дорогу по зебре на красный свет, сообщает 19 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От полученных травм пешеход скончался в машине скорой помощи.

    Как стало известно «Фонтанке», водитель «Ауди» состоит на миграционном учете в Петербурге и работает начальником производства на одном из городских предприятий. В этом году он ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с пешеходом
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 2

    своих не бросаем19 Дек 2022 в 12:30
    да даже если на зелёный, губер земляка всегда прикроет
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close