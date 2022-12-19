Audi A6 сбила пешехода на Автовской. Мужчина умер в скорой

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом, которое произошло в Кировском районе города днем 18 декабря. Наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе.
В 16:40 воскресенья на перекрестке улицы Васи Алексеева с Автовской улицей 30-летний гражданин Азербайджана, следуя на автомобиле Audi A6 по Автовской от улицы Возрождения к улице Новостроек, сбил 36-летнего петербуржца, который переходил дорогу по зебре на красный свет, сообщает 19 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От полученных травм пешеход скончался в машине скорой помощи.
Как стало известно «Фонтанке», водитель «Ауди» состоит на миграционном учете в Петербурге и работает начальником производства на одном из городских предприятий. В этом году он ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.