Без паники! Главный детский инфекционист Петербурга рассказала, когда ребенку вызывать скорую при гриппе

Рост заболеваемости детей гриппом и ОРВИ не думает останавливаться. А чем больше заболевших — тем больше нуждающихся в стационарной помощи. У ДГКБ № 5, куда ежедневно доставляется около половины всех детей, нуждающихся в госпитализации, — очереди из скорых, в других больницах перепрофилируют дополнительные инфекционные отделения. «Фонтанка» спросила у Елены Дондурей, главного детского инфекциониста Петербурга, заведующей отделением Детской больницы им. Филатова, это уже катастрофа или еще нет.

Фото: из личного архива Елены Дондурей Поделиться Поделиться





— Елена Александровна, за время коронавирусной пандемии уже как-то свыклись с очередями из скорых у взрослых больниц. У детских их скопления не было. Но стоило вернуться традиционным гриппу и респираторным вирусам, как вернулись и забытые было очереди в ДГБ №5. Петербуржцы жалуются.



— Да, скорые скапливаются. И мы снова вынуждены объяснять, почему это происходит, как объясняли и три года назад, и пять лет назад — в периоды обычного сезонного подъема заболеваемости гриппом.

Это происходит, потому что многие одномоментно обращаются в скорую помощь. Если бы то же количество людей набирало «03» равномерно в течение суток, ничего подобного бы не происходило. Но у нас, как в любом социальном институте, будь то торговля, транспорт или стационар, есть часы пик. Почему-то они всегда образуются в одно и то же время, но закономерности прослеживаются. Получается, что за 2 часа приехали 20 скорых, и мало того, что они образовали очередь, так еще и все, кто едет за ними, даже если они едут уже не так кучно, эту очередь увеличивают. А на приеме работают всегда одни и те же силы. Если бы потоки распределялись равномерно, ни у кого не возникало бы вопросов. Отрегулировать это невозможно, это жизнь. И хоть мы знаем, что ничего страшного в этом нет, все равно обсуждаем каждый день, как ускорить прием, как поднимать быстрее наших пациентов. По опыту могу уверенно сказать: ничего такого, чего не было бы во время эпидподъемов гриппа и ОРВИ в прежние годы, не происходит.



— Сидят же в обычной больнице люди в одном большом холле и ждут оформления в отделение без томления в машине скорой.



— В отличие от приема в обычной больнице, мы инфицированных пациентов принимаем в боксах, а их количество в любом стационаре ограничено. Надо же понимать, что если в неинфекционных больницах любое число пациентов может одновременно находиться в одном большом зале и спокойно ждать, то у нас это невозможно, потому что у каждого может быть своя, отличная от других, инфекция. Кроме того, у направляемых на госпитализацию детей с инфекционной патологией на фоне лихорадки могут начаться судороги, а также другие осложнения. Поэтому они должны передаваться из рук одного врача — в руки другого. Они ждут в машине скорой помощи, потому что врачебная бригада может оказать ребенку экстренную помощь прямо там или в критической ситуации — развернуться и поехать в реанимацию, у нее свой вход.



Да, иногда требуется проявить терпение, но мы все работаем на то, чтобы оказать каждому ребенку необходимую помощь. Никакой катастрофы нет.

— Если пациент попадает в стационар, значит, домашнее лечение для него рискованно. Детей какого возраста доставляют сейчас к вам по скорой? Роспотребнадзор сообщал, что больше всего в эту эпидемию подвержены заболеваниям дети в возрасте 7–10 лет, то есть младшая школа.

— Если в ковид поступало больше старшеклассников, то сейчас их, наоборот, меньше. То есть мы вышли на обычный, доковидный режим: максимум детей раннего возраста, на втором месте — дошкольники, на третьем — младшая школа, старшеклассников — единицы.



— Сколько детей в сутки принимает ваша больница? Комздрав сообщал, что в целом по городу ежедневно госпитализируется 200–230 детей.



— Половина наша.

— Плановая помощь закрыта. Значит ли это, что все отделения больницы будут перепрофилированы на работу с гриппом и ОРВИ?

— К нашим восьми инфекционным отделениям мы уже перепрофилировали под инфекционные четыре отделения хирургического корпуса. Большинство пациентов — где-то четыре пятых — с инфекцией. Остальные — неинфицированные, в основном это те, кто долечивается после хирургического лечения. Что касается дополнительного перепрофилирования коечного фонда, то это зависит от уровня заболеваемости и, соответственно, решения комитета по здравоохранению.



— Вы делите пациентов в зависимости от возбудителя заболевания (вирус гриппа, коронавирус, другие ОРВИ)?

— Для выявления коронавируса сегодня используются экспресс-тесты в скорой или на уровне приемного покоя, поэтому пациентов с ковидом госпитализируем сразу в свои боксы. Когда коронавирус исключен уже на входе и понятно, что у ребенка другое респираторное заболевание, дальше, как и в прежние времена, пациенты «сортируются» по клиническим симптомам и срокам заболевания: лихорадящих с одними симптомами в одни боксы, с другими — в другие, пневмонии тоже стараемся размещать отдельно. Но по большому счету сейчас любое отделение может лечить и ОРВИ, и ковид, и пневмонию, и обструктивный бронхит.

С одной стороны, коронавирус изменился так, что не вызывает проблем, от которых страдали люди в начале пандемии, сейчас это обычная респираторная инфекция. А тактика лечения пациента с ОРВИ, вне зависимости от этиологии, практически одинаковая.



— В какой ситуации надо вызывать скорую и везти ребенка в стационар?

— Сначала надо ответить на вопрос: зачем детей госпитализируют? Задача врачей стационара справиться с состояниями, требующими неотложной помощи, то есть представляющими угрозу для жизни. При этом лихорадка не всегда является такой угрозой. Есть родители, которые не боятся, когда у ребенка температура достигает 40 градусов, а есть те, что паникуют, когда она поднимается до 38,5. И то и другое — крайности.

Лихорадка опасна, когда высокая температура не «сбивается» или на ее фоне появляются фибрильные судороги, дыхательная недостаточность, стенозы гортани, бронхообструкция, есть подозрение на пневмонию, выражены симптомы интоксикации (выраженная вялость, отказ от еды и др.), неукротимая рвота, изменение сознания. Это все абсолютные показания для обращения в скорую.



Медицинская помощь, безусловно, должна быть своевременной. Но если угрожающих жизни симптомов нет, я призываю сначала обращаться к участковому врачу. Потому что врачи скорой впервые видят ребенка и не всегда могут адекватно оценить его состояние в один момент. А участковый педиатр, как правило, знаком со своими постоянными пациентами — знает и про сопутствующие заболевания, и про анамнез всех детей в семье, ему проще разобраться. К сожалению, бывает так, что утром, когда можно было бы вызвать врача поликлиники, родителям кажется, что все хорошо и не страшно, а ближе к вечеру в панике вызывают скорую и госпитализируются даже без какой-либо попытки полечиться амбулаторно. На мой взгляд, это не очень оправданно.

— С другой стороны, одной из причин летальных исходов у детей как раз называют несвоевременное обращение к врачу. Только за последнюю неделю СМИ разных регионов сообщали о гибели детей из-за гриппа в Москве, Ярославской области, Ставрополе, Челябинске.



— К несчастью, от респираторных заболеваний иногда умирают и дети. Но в СМИ часто поступает «горячая», но необъективная информация, особенно когда ребенок только что умер. Экспертам требуется достаточно много времени, чтобы сделать заключение об истинной причине смерти. Потому что нельзя исключить участия ранее не диагностированной врожденной патологии, особенно у детей раннего возраста, — говорит Елена Дондурей. — Выводы о гибели детей поспешно делать нельзя и уж тем более не стоит пугать этими трагедиями людей. В Петербурге в этом эпидсезоне мы не потеряли ни одного ребенка с гриппом.

— До конца эпидсезона еще далеко. Можно ли избежать заболевания гриппом?

— Дети болеют и еще будут болеть. Но сейчас, в отличие от периодов масштабного распространения коронавируса, никто никого не закрывает. Значит, мы сами должны понимать, что надо перестать без нужды ходить с детьми по торгово-развлекательным комплексам, посещать другие присутственные места. Особенно тем, кто не привился от гриппа. Не стоит устраивать массовые празднования детских дней рождения, других праздников в кафе, ресторанах, да и дома тоже. Мы любим приглашать на них друзей и родственников со всего города, а сейчас надо ограничить круг общения, чтобы не расширять цепочки передачи инфекции. Потому что нагрузка на систему здравоохранения уже очень большая, и если мы не возьмемся за ум, она будет расти.



Кроме того, есть дети, страдающие бронхиальной астмой, хронической лор-патологией, им тоже неплохо бы на время изолироваться. Вспомните, как изоляцией мы остановили огромную волну коронавируса, а раз директивно ее вводить явно не будут, надо позаботиться о себе осознанно.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

