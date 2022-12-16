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    Российско-эстонская граница в Ивангороде закроется для проезда на несколько лет

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    35 комментариев

    Пункт пропуска на российско-эстонской границе в Ивангороде закроется на модернизацию на два-три года. Смогут перейти границу только пешеходы, а автомобилям придется искать другие пути. Об этом 16 декабря сообщают СМИ республики со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, комитет общественных коммуникаций области и главу администрации Ивангорода Виктора Карпенко.

    Как пишут издания, ориентировочно МАПП «Ивангород» уйдет на реконструкцию в конце весны или начале лета 2023 года. Работы по реконструкции продлятся два-три года. У моста появится новый современный пункт с новыми подъездными путями. Это должно помочь справиться с очередями, которые там образовывались.

    Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал отправить запрос российским властям.

    Министерство транспорта России представило проект реконструкции МАПП «Ивангород» в 2020 году. Тогда сообщалось, что благодаря реконструкции в Эстонию и обратно ежедневно сможет проходить до 1860 автомобилей — 100 автобусов, 210 грузовиков, 1550 «легковушек». А пропускная способность пешеходного перехода через реку Нарву возрастет до 11,3 тысячи человек в сутки.

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    Комментарии 35

    Hans-Christian16 Дек 2022 в 16:51
    В КНР с июня 2020 по май 2021 построено 1182 км метро. Что там собираются "два-три года" делать на границе с Эстонией? Будет как в СПб: перекрытая проезжая часть, стоят фишки, и никого нет, все ушли на фронт.
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