Российско-эстонская граница в Ивангороде закроется для проезда на несколько лет

Пункт пропуска на российско-эстонской границе в Ивангороде закроется на модернизацию на два-три года. Смогут перейти границу только пешеходы, а автомобилям придется искать другие пути. Об этом 16 декабря сообщают СМИ республики со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, комитет общественных коммуникаций области и главу администрации Ивангорода Виктора Карпенко.

Как пишут издания, ориентировочно МАПП «Ивангород» уйдет на реконструкцию в конце весны или начале лета 2023 года. Работы по реконструкции продлятся два-три года. У моста появится новый современный пункт с новыми подъездными путями. Это должно помочь справиться с очередями, которые там образовывались.

