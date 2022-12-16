«Наполеон» обосновался в книгах. Петербургский омбудсмен рассказала об «исторической» встрече в колонии

В исправительной колонии № 6 в Обухово библиотекой заведует «личность, известная с разных сторон».

«Это петербургский историк с ученой степенью, имя которого несколько лет назад было в каждой ленте криминальных новостей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой 15 декабря.



Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге Поделиться Поделиться





Можно лишь предположить, что речь идет об историке Олеге Соколове, осужденном за убийство и расчленение своей возлюбленной — аспирантки Анастасии Ещенко. Официально в аппарате уполномоченного по правам человека эту информацию не разглашают.



«Светлана Агапитова поинтересовалась у заведующего, чем он еще здесь занимается. Он рассказал, что помимо основных обязанностей ведет исторический кружок, собирает слушателей, которым интересны гуманитарные науки», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что Соколова перевели в ИК-6 — в хорошие условия «с бильярдом и телевизором».

В сообщении также говорится и о быте в самой колонии, где трудоустроены 326 человек. В промзоне в основном перерабатывают пластиковую тару и изготавливают из этого сырья упаковочную полипропиленовую ленту и полиэтиленовые мешки. На участке металлоконструкций делают винтовые сваи и бытовые изделия типа печей-мангалов. Летом заключенные могу заниматься производством тротуарной плитки.

Обратила внимание Агапитова и на проблемы в колонии, среди которых очень старые двухъярусные кровати в «общих» отрядах и «видавшие виды» алюминиевые миски в столовой. Еще одна претензия связана с «информационным кризисом», например, заключенным рассказывают, как пожаловаться туда, где им уже не помогут.

