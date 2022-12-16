Обуховский завод получил почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде»

Александр Гуцан подчеркнул, что перед концерном стоят масштабные задачи по обеспечению обороноспособности России, защите ее экономических интересов: «Своей слаженной и добросовестной работой вы эти задачи успешно выполняете, вносите весомый вклад в создание новой специальной техники, внедряете новейшие современные технологии и материалы, обеспечивая качественное производство продукции военного и гражданского назначения».

В торжественной церемонии вручения государственной награды также принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. «Обуховский завод всегда, за свою почти 160-летнию историю, отличался инновационным подходом к делу, — сказал он. — Начиная от тюбингов московского метрополитена и заканчивая новейшими системами мониторинга воздушного пространства. Благодаря вам, вашим инженерам сегодня мы контролируем воздушное пространство города».



Генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников отметил, что Обуховский завод — это 12-е предприятие в России, получившее такой почетный знак. «Именно включение завода в состав Концерна ВКО «Алмаз — Антей» в 2002 году возродило предприятие, дало право на новую жизнь, — подчеркнул он. — Сегодня Обуховский завод является надежным звеном в обороне нашей страны. Хочу заверить, что завод всегда будет отвечать требованиям, которые ставит перед ним государство».