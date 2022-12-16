Куда пойти 16–18 декабря: забытый «Иван Грозный», Тадж-Махал в МДТ, Владимир Спиваков и вымершие растения Петербурга

Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Площадь Искусств» Поделиться Поделиться





За пару недель до Нового года — побывайте на премьерах в Мариинском и МДТ, впервые послушайте оперу Бизе «Иван Грозный», откройте для себя путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга и полюбуйтесь на «Мозаику питерских котов».



Актуально Балет Якобсона побалует «Озорными частушками» 16 декабря, 19:00. 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Хотя, казалось бы, все артисты заняты «ёлками», премьеры в театрах идут одна за одной. Например, в Мариинском на этих выходных празднуют 90-летие композитора Родиона Щедрина, но спектаклем не своим, — а Театра балета имени Леонида Якобсона. Солисты театра подготовили новое хореографическое прочтение этой музыки в постановке Вячеслава Самодурова. Он обратил внимание не на фольклорные интонации, а на «токкатность», виртуозность произведения, его музыкальную ткань, позволяющую «высказаться» едва ли не каждому оркестранту.



«Получился балет-аллегро без единого замедления, — говорит хореограф. — Главное у Щедрина — юмор, энергия, напор, и танцовщики их схватили».

18-минутный балет идет в один вечер с «Кармен-сюитой» того же Щедрина. Затерявшегося Бизе восстановили в «Санктъ-Петербургъ Опере» 17, 18 декабря, 19:00. 16+

Некогда считавшуюся утраченной оперу «Иван Грозный» французского композитора Жоржа Бизе восстановили, проведя колоссальную работу по поиску и реставрации нотного материала — в театре «Санктъ-Петербургъ Опера». Двухактное сочинение впервые было представлено публике относительно недавно — во французском Бордо в октябре 1951-го.



«Общество может заинтересовать не только великолепная музыка, но и нетрадиционный подход к личности русского царя Ивана IV, испытывающего сложные чувства и противоречия политика и живого любящего человека», — говорит о сочинении режиссер постановки Юрий Александров.

В МДТ расскажут историю про стройку, на которую запрещено смотреть 18 декабря, 19:30. 18+



Фото: mdt-dodin.ru Поделиться Поделиться





На Камерной сцене Малого драматического — премьера спектакля по пьесе Раджива Джозефа «Стражи Тадж-Махала». Герои литературного первоисточника сторожат стройку, смотреть на которую им запрещено. Но вот они получают страшный приказ, который идет вразрез с их представлениями. Миф о строительстве Тадж-Махала становится рассказом о разрыве между богатыми и бедными в Индии несколько веков назад и сегодня.

В спектакле режиссера Артура Козина играют Никита Каратаев и Никита Сухарев.

На «Площади Искусств» разольется «Волшебное озеро»

17 декабря, 20:00. 6+



Фото: предоставлено организаторами фестиваля Поделиться Поделиться





Концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова — одна из кульминационных точек фестиваля «Площадь Искусств». В стенах Большого зала Филармонии слушателей ждет настоящий музыкальный «сладкий пир» романтизма — второй концерт Рахманинова, «Волшебное озеро» Лядова и «Поэма экстаза» Скрябина. Солирует — лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени Рахманинова, пианист Александр Ключко.



В Эрмитаже встретятся две половинки произведения XV века 17 декабря — 12 марта, 0+



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Выставка «Нюрнбергский мастер. «Поклонение волхвов» и «Успение Богоматери». К завершению реставрации в Аполлоновом зале Эрмитажа — история счастливой встречи двух разрозненных фрагментов большой алтарной створки XV века. Когда расстались две половинки — неизвестно, однако одна оказалась на хранении в Эрмитаже, а другая — в Музее истории религии. Известно об этом стало только в 2021 году, когда эрмитажную половинку, хранившуюся в очень плохом состоянии, смогли отреставрировать и изучить. Тогда же стало известно, что речь о работе нюрнбергского мастера XV века — сравнительный стилистический анализ показал, что произведение относится к алтарным иконам монастыря Августинской церкви в Лангенценне близ этого города. По окончании выставки фрагменты вновь расстанутся, вернувшись в свои музеи.



Работы ленинградского экспрессиониста, хранившиеся в Финляндии, покажут впервые 17 декабря — 25 февраля 2023 года, 0+

Выставку в галерее DiDi можно назвать новым открытием. Петербургский зритель впервые увидит эти работы известного художника ленинградского андеграунда Евгения Михнова-Войтенко, 90-летию со дня рождения которого посвящен проект. Дело в том, что эта коллекция советского экспрессиониста, художника и графика, создавшего собственную манеру живописи, хранилась 33 года в Финляндии. В 1989 году в местной галерее проходила персональная выставка автора, которую он начинал готовить еще при жизни.

Вход свободный.

Театральное О путешествии улитки расскажут в Петрикирхе 18 декабря, 12:30 и 13:30, 2+



Фото: lusorestheatre.ru Поделиться Поделиться





Спектакли для самых маленьких тоже бывают необычными — особенно когда их показывают независимые театры и в таких удивительных пространствах, как Петрикирхе. «Путешествие улитки» театра LUSORES поставила режиссер Виктория Евтюхина по одноименной сказке 13-летней Ники Савчук, которую та, в свою очередь, сочинила по мотивам японского хокку Кобаяси Исса. Любопытно, что при этом спектакль идет на японском языке — но сюжет прост: улитка возвращается домой (опустим биологические формальности) и спрашивает у всех дорогу.

Магия оживет в спектакле иллюзиониста 18 декабря, 19:15, 10+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Иллюзионный спектакль «Вопрос» в театре «Легенда» вернет присущее детству ощущение тайны и волшебства. Жанр магических представлений заиграет новыми красками. Главным чародеем станет Александр Магу, участник многочисленных телевизионных шоу, таких как «Удиви Меня», «Реальная Магия» на канале ТВ3, «Уличная Магия» на канале «Пятница». Готовьтесь удивляться и не верить своим глазам.

Анна Ковальчук встретится с поклонниками 18 декабря, 19:00. 6+

Звезда сериала «Тайны следствия» и фильма «Мастер и Маргарита», актриса театра и кино Анна Ковальчук проведет зимнюю встречу с поклонниками в Мальтийской капелле. Организаторы обещают, что народная артистка России поделится самыми сокровенными мыслями и раскроет новые грани своего таланта, а участники встречи смогут задавать ей вопросы.

В Петропавловке расскажут о зимних забавах дореволюционного Петербурга

До 28 февраля, 0+



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Бальные платья и веера, маскарадные костюмы, подарочная товарная упаковка для сладостей и чая, поздравительные открытки, живописные и графические виды заснеженного города расскажут о том, как Петербург праздновал Новый год и Рождество до революции.

«Как только на Неве вставал лёд, она превращалась в главный проспект города, — рассказывают в музее. — На месте Дворцового моста устанавливались так называемые ледяные горы. Их высота была около 25 метров — скат с такой горы порой достигал сотни метров. Скатиться можно было на санках, коньках, а порой и обычной доске. Под горами кипела праздничная жизнь — устраивались балаганы, запускались фейерверки, продавались угощения».



У выставки есть театральная составляющая — несколько раз в неделю будут оживать декорации спектакля «Зимний ветер», навеянного мирами А. Погорельского и В. Ф. Одоевского , Э. Т. А. Гофмана и П. И. Чайковского .

С музыкой Столетие российского джаза отметят на «М-1 Арене» 18 декабря, 19:00. 6+



Фото: пресс-служба Поделиться Поделиться





Гала-концерт VI Международного форум-феста Jazz Across Borders, посвященный столетию российского джаза, соберет на сцене звезд и аж целых два оркестра — симфонический («Северная Симфония» театра «Мюзик-Холл» под управлением Фабио Мастранджело) и джазовый (Московский, Игоря Бутмана). Солируют вокалисты Олег Аккуратов (суперфиналист девятого сезона проекта «Голос» на Первом канале), Фантине (уникальная певица, выросшая в Австралии и свободно владеющая русским, испанским, английским и французским языками) и Алина Енгибарян (вокалистка, аранжировщик, композитор, победительница конкурса Shure Montreux Jazz Vocal Competition).



НАИВ отметит день рождения 18 декабря, 20:00. 16+



Фото: Сатаева Лина, Википедия Поделиться Поделиться





Панк-рок-группа НАИВ отметит 34-й день рождения на сцене клуба «Космонавт». Александр «Чача» Иванов, Дмитрий «Снэйк» Хакимов и Николай Богданов сыграют свои лучшие песни за весь период существования — «Вася», «Утро», «20 лет одиночества», «Мое Сердце», «Воспоминания о былой любви», «Я ПАНКРОКЕР и Алкоголик» и многие другие.

The Hatters сыграют два концерта 17, 18 декабря, 19:00. 16+



Фото: thehatters.band Поделиться Поделиться





«Шляпники» закрывают тур концертами в Петербурге. Если вы всё пропустили — самое время проникнуться новым стилем группы — глянцевым обликом, более электрическим звучанием. Драйв при этом, обещают организаторы, остается тем же.

The Beatles сыграют в стиле музыки барокко 16, 17 декабря, 19:00. 16+

Два концерта в роскошных интерьерах Дома архитектора не оставят равнодушных — ценители барочного звучания запомнят вечер, на котором в неожиданном стиле зазвучит музыка ливерпульской четверки. The Beatles & Baroque — проект камерного ансамбля классической музыки Music Project Factory. Его солисты — Алиса Ермакова (флейта), Игорь Ботвин (виолончель), Владимир Шуляковский (скрипка) и Григорий Тадтаев (скрипка). Кроме авторских интерпретаций, на концерте также прозвучат произведения эпохи барокко.

Узнать новое

Русский музей покажет редко экспонирующиеся работы Крамского, Маковского и Кустодиева До 6 марта, 0+



Фото: rusmuseum.ru Поделиться Поделиться





Публике предлагают вторую часть выставочного диптиха Русского музея под общим названием «Художники о войне и мире» — «Дом и семья. Картины мирной жизни». Жанровые сцены, какими их передавали художники эпохи расцвета сентиментализма и романтизма, представители критического реализма и мастеров советского искусства, расскажут о том, каким был быт людей, как они проводили время с детьми, сидели за столом, отдыхали. Русский музей покажет около 100 работ из своего собрания, в том числе произведения таких известных художников, как Крамской, Маковский, Прянишников, Кустодиев и другие.



Лев Лурье и Анна Алексахина поговорят о театральном Ленинграде 16 декабря, 19:30. 16+



Фото: dklurie.ru Поделиться Поделиться





В коворкинге «Ясная Поляна» пройдет типично петербургская встреча: историк Лев Лурье в рамках проекта «Памяти Ленинграда» проведет беседу с актрисой Анной Алексахиной, звездой Театра имени Ленсовета и, конечно, кино. Тема — Ленинград «от Фрейндлих до Хабенского».

В Этнографическом дадут рождественский хит-парад 17 декабря, 13:00. 12+



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





С какой музыкой раньше встречали Рождество? Что такое колядки и щедровки? Откуда появилась самая знаменитая рождественская мелодия в мире? На лекции расскажет Татьяна Антонова, руководитель студии фортепиано A-Classic.

В библиотеке расскажут, из чего она сделана 16 декабря, 15:00. 12+



Фото: pr-cbs.ru/crb Поделиться Поделиться





Библиотека имени Пушкина подготовила новую экскурсию «Из чего сделана библиотека?» Об особенностях строительства своего здания и других в Петроградском районе — о кирпичах, происхождении камня и прочем-прочем расскажут в здании вообще-то бывшего лазарета.



Ботаники — об исчезающих растениях Петербурга До 22 января. 0+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Ботаника в сердце Петербурга» — это научно-художественный проект молодых петербургских ученых-ботаников о редких и исчезающих растениях нашего города. Авторы выставки рассказывают не только о современных растениях, занесенных в Красную книгу Петербурга, но и о тех, что давно вымерли. Выставка проходит в залах Детской библиотеки истории и культуры Петербурга (филиал 2 ЦГДБ им. А. С. Пушкина ), на ней представлены скульптуры, предметы декоративного искусства, фотографии и 9 гербариев. Вход свободный в часы работы библиотеки.

В «Порядке слов» представят путеводитель по капрому 17 декабря, 19:30. 12+



Фото: обложка книги Поделиться Поделиться





Книжный магазин «Порядок слов» проводит встречу с авторами канала «Клизма романтизма» — энтузиастами «капрома», или «капиталистического романтизма», к которому они относят целый ряд, на первый взгляд, весьма сомнительных зданий в Петербурге. Выпущенная авторами книга — путеводитель по Петроградской стороне и Васильевскому острову, по центру города и не только, который поможет посмотреть на них новыми глазами.

Графическая мозаика покажет по-новому питерских котов

До 20 января, 0+



Фото: vk.com/chepakin Поделиться Поделиться





В «Республике котов» на Литейном открылась выставка художницы Татьяны Чепакиной, работающей в необычной технике — графической мозаики.

«В моих картинах коты становятся главными участниками городской жизни. День за днем, работа за работой они проживают насыщенную жизнь на набережных, улицах и площадях культурной столицы. Посещая достопримечательности, коты напоминают жителям и гостям города о его красоте и уникальности, пробуждая ещё больший интерес к прогулкам и путешествиям не только у взрослых, но и у детей», — рассказывает автор.



У экрана О короле ночной жизни нулевых расскажет оскаровский номинант 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





История Фрэнка Ферстратена — реального человека, айтишника, который очень хотел тусоваться, но не мог пройти фейсконтроль в клубах, стала историей успеха. Молодой человек основал Zillion в Антверпене и стал королем ночной жизни в начале нулевых. Поблизости от этого места рос будущий номинант на «Оскар» режиссер Роберт Пронт — он-то и снял кино «Zillion. «Клуб твоих грез»

«Глухарь», что сводит с ума, войдет в кинотеатры 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Фильм Доминика Молля «Таинственное убийство» был показан в Каннах и в Пусане, получив положительные отзывы прессы. Это лента об убийстве девушки Клары, которое следователь Йохан никак не может раскрыть так, чтобы до конца в это поверить. Режиссер постарался совместить жанры детектива и триллера.

