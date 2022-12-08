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    В кино покажут фильм о легендарном голландском ночном клубе

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    15 декабря в прокат выходит бельгийско-голландский фильм «Zillion. "Клуб твоих грез"». Сценарий основан на истории жизни реального человека — Фрэнка Ферстратена, который основал в Антверпене клуб Zillion и считался королем ночной жизни в начале нулевых.

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    Ферстратен, неказистый айтишник, мечтал тусоваться, но не мог пройти фейсконтроль в клубах. Тогда он взял дело в свои руки и через несколько лет смог основать Zillion — одну из самых больших и модных дискотек мира, настоящую рейверскую Мекку. Конечно, всё не могло идти гладко — начались проблемы с налогами, криминалом — и сверкающая огнями стробоскопа империя рухнула в бездну.

    Съемки проходили на разных площадках, внешний фасад оригинальной дискотеки был воссоздан в Антверпене с большой точностью. Для режиссёра Роберта Пронта это было важно: подростком он рос поблизости от Zillion и эта история всегда его завораживала. Для того чтобы снять кино о реальных людях, ему пришлось провести целое расследование, пообщаться со множеством участников тех событий и получить у них согласие на использование этих сведений.

    Предыдущий фильм Пронта, криминальная драма «Арденны», в 2015 году получила признание национальной и мировой критики и номинировалась на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

    18+

    Федор Дубшан

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