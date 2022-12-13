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    Искусствовед расскажет петербуржцам про «Клизму романтизма»

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    Фото: обложка книги
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    В субботу, 17 декабря, в книжном магазине «Порядок слов» (набережная Фонтанки, 15) состоится презентация путеводителя по постсоветской архитектуре Петербурга. Он называется «Клизма романтизма» — в честь одноименного проекта, который основали авторы книги Даниил Веретенников, Александр Семенов и Гавриил Малышев.

    Вопросы о так называемом «капиталистическом романтизме» и новейшей архитектуре города можно будет задать Александру Семёнову. Также он расскажет, как полюбить «Лахта центр» и почему «капром» не так плох, как кажется.

    «Клизма романтизма» предлагает пройти маршрутами по Петроградской стороне и Васильевскому острову, по центру города и Безымянному острову, а также заехать на юг Петербурга. В центре внимания составителей — такие здания, как жилой комплекс «Аврора», бизнес-центр «Толстой Сквер», торговый центр «EVROPA», бывшее здание «Макдоналдса» (ныне — сеть «Вкусно — и точка») напротив станции метро «Василеостровская», отель «Эмеральд», ТРК «Пик» и, конечно, ТРЦ «Галерея». Авторы считают, что Северную Венецию пора переименовать в Северный Дубай, и убедительно доказывают почему — вопреки возмущению всех консерваторов.

    Начало в 19:30. Вход свободный, по регистрации.

    12+

    Елена Васильева

    Фото: обложка книги

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