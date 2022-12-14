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    Петербуржцам расскажут, из чего сделана библиотека им. Пушкина и другие здания Петроградки

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    Фото: pr-cbs.ru/crb
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    «Сделана» эта библиотека на Каменноостровском вообще-то из лазарета. Он располагался при женском институте принцессы Ольденбургской. На экскурсии на примере этого особняка 16 декабря расскажут, как в конце позапрошлого века строили здания Петроградского района. Бесплатно. 12+

    У Николая Бенуа, в свое время главного архитектора Петергофа, одним из лучших учеников был Григорий Люцедарский. После окончания Академии художеств он был принят… в Институт экспериментальной медицины, основанный принцем Ольденбургским. Впрочем, ничего странного: на работу молодой человек поступил техником-строителем. Принц покровительствовал Люцедарскому, давал заказы на строительство. Например, здание нынешнего Балтийского дома (изначально это Народный дом Николая II) — его. Он был архитектором высочайшего двора. А особняк на Каменноостровском — первая самостоятельная постройка Люцедарского.

    Библиотека имени Пушкина, которая давно обосновалась в этом месте, подготовила новую экскурсию «Из чего сделана библиотека?». 16 декабря расскажут об особенностях строительства и этого здания, и других в Петроградском районе: как изготавливались кирпичи, откуда везли камень, при чем тут железнодорожные рельсы. Регистрация на сайте библиотек Петроградской стороны. Начало в 15:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pr-cbs.ru/crb

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