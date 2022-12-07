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    The Hatters два дня подряд будут играть Петербургу свои лучшие песни

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    The Hatters, также именуемые «Шляпниками», закрывают 2022 год на мажорной ноте — коллектив почти три месяца был в туре, который закончится двумя концертами в родном для музыкантов Петербурге. Концерты с программой «Лучшее» состоятся 17 и 18 декабря в клубе А2. (16+)

    Фото: thehatters.band/
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    Если вы не следили за группой со времен альбома Forever Young, Forever Drunk, вот вам очень краткий пересказ всех творческих приключений «Шляпников»: во-первых, в группе стало сильно меньше участников, во-вторых, Музыченко и компания сменили сценические образы — от стилистики джипси-панка музыканты сделали шаг в сторону глянца — длинные волосы, костюмы, модные укладки.

    Изменения претерпели и инструменты — теперь у бас-гитариста Кикира не уморительная «царь-балалайка», а вполне обычный бас, да и сам Юрий Музыченко берется не только за скрипку — на песне «Я в моменте» в его руках появляется электрогитара. Ранее этого инструмента The Hatters избегали, чтобы их не сравнивали с «Ленинградом».

    Что осталось неизменным, так это драйв и искренность на живых выступлениях группы. The Hatters по-прежнему одна из самых сыгранных, активных и танцевальных команд отечественной сцены и наблюдать за работой музыкантов вживую сплошное удовольствие. Особенно если звучат песни, слова и ритмы, которые знает весь зал.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: thehatters.band/

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