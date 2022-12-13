Лев Лурье и Анна Алексахина поговорят о театральном Ленинграде

Проект «Памяти Ленинграда» — встречи с известными петербуржцами и их воспоминания о городе. Впрочем, не только их, но и их родителей, бабушек-дедушек, так что наш современник вполне может поведать и о НЭПе. 16 декабря Лев Лурье с актрисой Анной Алексахиной поговорят о Ленинграде «от Фрейндлих до Хабенского». 16+

Анна Алексахина — звезда Театра им. Ленсовета, в который пришла сразу после ЛГИТМиКа. Если посмотреть фильмографию Анны Яковлевны, пунктов в ней не многим меньше, чем ролей в театре. Первая роль («ученица 2-в класса») была в фильме, где снимались Аркадий Райкин и Нина Ургант. Во втором Аня играла с Александром Демьяненко, которого вся страна, конечно, знала как «Шурика». В третьем фильме партнерами были великаны Василий Меркурьев и Всеволод Санаев (Анна играла дочку героя Владимира Заманского). В четвертом Аня была Людмилой Чурсиной (точнее, ее героиней в детстве) — в том же фильме снимались Людмила Гурченко, Владислав Стржельчик, Лев Дуров, Игорь Дмитриев… И это всего первые три года съемок в кино.

В Театре им. Ленсовета Алексахина работает 40 лет — Лев Яковлевич и Анна Яковлевна поговорят о тех, кто определял лицо одного из самых заметных театров города: Игоре Владимирове, Алисе Фрейндлих, Анатолии Равиковиче, Дмитрии Баркове-старшем, о режиссёре Юрии Бутусове. И о прославившихся современниках, в том числе нынешнем худруке МХТ имени Чехова Константине Хабенском.



Встреча будет 16 декабря в коворкинге «Ясная Поляна» (ул. Льва Толстого, 1–3), подробности — на сайте ДК Лурье. Начало в 19:30



Александра Шеромова

