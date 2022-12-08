Театр «Санкт-Петербургъ Опера» покажет восстановленную версию оперы Бизе «Иван Грозный»

17 и 18 декабря на сцене театра «Санкт-Петербургъ Опера» пройдут премьерные показы оперы французского композитора Жоржа Бизе «Иван Грозный». Это первая в мире постановка оперы Жоржа Бизе, которая ранее считалась утерянной. Театр провел огромную работу по поиске и восстановлению нотного материала оперы.
Если в советском и российском взгляде на Ивана Грозного (в опере, кино, литературе и т.д) главная тема — человек и данная ему власть, то в опере Бизе делается попытка «понять и осмыслить уникальность и своеобразие восточно-славянского мира, увидеть в известном на весь мир своей масштабностью личности, противоречивостью, жесткостью, порой даже жестокостью, правителе Иване Грозном человека, способного на любовь, преданность, проявление чувств». На противопоставлении и взаимопритяжении двух миров восточно-мусульманского (хор черкесов «Allah! Allah!», Серенада Булгарина из 1 акта, Ария Марии и Ария Игоря из 3 акта) и христианского (Молитва девушек Деве Марии) строится музыкальная структура оперы.
Опера жанрово определена как «романтическая фантазия в двух частях», поэтому Иван IV воплощен как лирико-драматический герой, искренне любящий Марию Темрюковну. Их венчание, одна из главных сцен оперы, реальное историческое событие, но большинство сюжетных линий — художественный вымысел.
Иван Грозный не однократно становился героем произведений искусства. От классики мирового кино фильма Сергея Эйзенштейна до young adult — романа Джека Гельба «Гойда» (2022). В Михайловском театре с 2021 года идет опера Чайковского «Опричник» (1872), в центре которой — двор Ивана Грозного и сам царь.
Художник-постановщик — народный художник России Вячеслав Окунев.
Опера исполняется на французском языке с русскими субтитрами.
16+
Полина Никитина