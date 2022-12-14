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    В Петербурге пройдет первый baby-спектакль на японском языке

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    Фото: lusorestheatre.ru/
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    18 декабря в 12:30 и 13:30 в пространстве Петрикирхе пройдут показы спектакля «Путешествие улитки» независимого театра LUSORES. Режиссер Виктория Евтюхина поставила спектакль по одноименной сказке 13-летней Ники Савчук, которую та сочинила по мотивам японского хокку Кобаяси Исса. Спектакль наполнен визуальной поэзией, и стены старинной лютеранской кирхи созвучны спектаклю.

    Это сказка в духе восточной философии об улитке, которая возвращается домой. С каждым, кто встречается героине по пути, улитка здоровается и спрашивает дорогу. Все происходит на японском языке — так в спектакль включен образовательный элемент. «Мы специально старались создать комфортное пространство, в котором малышей не напугают незнакомые фразы и необычная мелодика японской речи. Зрители на спектакле сидят внутри декорации, внутри настоящей японской комнаты, светлой и уютной. В самом действии много красивых визуальных образов, наблюдая за которыми просто втянуться и открыться происходящему», — рассказывает режиссёр Виктория Евтюхина.

    Фото: lusorestheatre.ru/
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    После спектакля артисты проведут мастер-класс по оригами и японскому языку.

    Роли исполнят Мария Суминова, Яна Звездочетова, Ника Савчук, Дарья Барабенова, Дарья Соколова, Валентина Дерябина и Ксения Лебеденко.

    2+

    Полина Никитина

    Фото: lusorestheatre.ru/
    Фото: lusorestheatre.ru/

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