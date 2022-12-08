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    В прокат выходит триллер «Таинственное убийство» — от режиссера «Гарри — друг, который желает вам добра»

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    15 декабря в кино — остросюжетный детектив Доминика Молля «Таинственное убийство» (в оригинале фильм называется «В ночь на 12-е»). По сюжету, следователь Йохан не может раскрыть убийство девушки Клары, произошедшее в ночь на 12-е число. Этот «глухарь» не даёт ему покоя и становится настоящей обсессией: никто из подозреваемых не кажется следователю настоящим убийцей.

    Фото: кадр из фильма
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    Фильм снят по мотивам документального романа Полин Гуэна, где режиссеру встретилась фраза: «У каждого следователя есть преступление, которое преследует его». Эта мысль стала теглайном картины. Премьера фильма прошла в мае этого года на каннском смотре, а в октябре «Таинственное убийство» было благосклонно встречено на 27-м Международном кинофестивале в Пусане.

    По словам Молля, он старался совместить детектив и триллер, как это делал Альфред Хичкок. У режиссера большой опыт в этом жанре — его триумфом был «Гарри — друг, который желает вам добра», который в 2000 году получил 4 премии «Сезар» и прошел с успехом по многим другим европейским фестивалям.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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