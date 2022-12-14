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    В Этнографическом музее расскажут о колядках и щедровках и погрузят в атмосферу зимних праздников

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    На лекции в Этнографическом музее 17 декабря вы узнаете, с какой музыкой раньше встречали Рождество, что такое колядки и щедровки и как одна народная песня стала главным музыкальным символом праздника благодаря Голливуду. Познакомимся с мировым рождественским хит-парадом народной музыки, послушаем «Щелкунчика», «Ночь перед Рождеством» и т.д. 12+

    Фото: pixabay.com/
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    Известная всему англоязычному миру рождественская песня Carol of the Bells звучит отовсюду — в том числе в «Симпсонах», «Гриффинах» и «Южном парке», в «Крепком орешке-2». В песне звучат пожелания веселого, счастливого Рождества, дин-дон, дин-дон и так далее. Не все знают, что эта песня — адаптация украинской народной песни, в которой поется про щедрика (птичку из отряда воробьиных) и про ласточку. И щедрик, и ласточка — птицы, которые улетают с наступлением осени и прилетали только весной. Народной песне дал вторую жизнь композитор Николай Леонтович. Это, конечно, далеко не первый пример «рождественской» обработки фольклора. Например, в самом новогодне-рождественском балете «Щелкунчик» Чайковского угадываются народные русские, китайские, скандинавские мелодии.

    О том, с какой музыкой когда-то встречали Рождество, расскажет Татьяна Антонова, руководитель студии фортепиано «A-Classic». Лекцию «Рождественский хит-парад народной музыки» и саму музыку слушаем 17 декабря в Этнографическом музее. Подробности на сайте музея. Начало в 13:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com/

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