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    Маски, чистые руки и никакого самолечения. Петербуржцам дали советы, как не заразиться гриппом

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    Под Новый год по стране пока что уверенно шагает не Дед Мороз, а грипп. Он уводит детей на каникулы раньше времени, а взрослых пугает ограничениями. В Северной столице за неделю уровень заболеваемости вырос на 66,4%. На долю детей приходится 55% заболевших.

    В петербургском управлении Роспотребнадзора назвали простые способы, которые помогут повысить защиту организма от респираторных инфекций:

    • стоит сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
    • в общественных местах надевайте маску;
    • ограничьте контакты с людьми, которые имеют признаки заболевания, особенно если они чихают или кашляют;
    • регулярно и тщательно мойте руки с мылом, промывайте полости носа после улицы и общественного транспорта, а также регулярно проветривайте и проводите влажную уборку в помещении, где вы находитесь;
    • чаще ешьте продукты, богатые витамином С (клюква, брусника, лимон и др.).
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    В Роспотребнадзоре напоминают, что от заразы хорошо оберегают здоровый образ жизни, полноценный сон, сбалансированное питание и регулярные занятия спортом. Нельзя забывать и о своевременной вакцинации.

    Если вы все-таки заболели, не занимайтесь самолечением, а сразу же обратитесь к врачу при первых симптомах.

    Подробнее о том, что уже «подарил» Петербургу грипп и как город справляется с инфекцией, читайте в материале «Фонтанки».

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