Маски, чистые руки и никакого самолечения. Петербуржцам дали советы, как не заразиться гриппом

Под Новый год по стране пока что уверенно шагает не Дед Мороз, а грипп. Он уводит детей на каникулы раньше времени, а взрослых пугает ограничениями. В Северной столице за неделю уровень заболеваемости вырос на 66,4%. На долю детей приходится 55% заболевших.

В петербургском управлении Роспотребнадзора назвали простые способы, которые помогут повысить защиту организма от респираторных инфекций:



стоит сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте;

