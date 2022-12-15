Кактусы, горки, барахолка. Все о петербургских новогодних ярмарках — когда, где и зачем

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Настроить себя на мысли о светлом будущем в этом году особенно трудно, но без веры в него не будет движения вперед. Подарить себе немного приятной атмосферы помогут новогодние ярмарки, на которых умельцы представят плоды своего творчества — а они могут стать милыми эксклюзивными подарками для коллег и друзей.



Рождественская ярмарка в Ботаническом

До 18 декабря



Фото: пресс-служба Ботанического сада Поделиться Поделиться





Самые запасливые могут стартовать. Если вы хотите приобрести подарки для друзей и коллег без предновогодней толкотни, это уже можно сделать в Ботаническом саду. Заодно там получится почерпнуть вдохновение для того, чтобы оформить к празднику свой дом и сделать это по-новому.



Рождественская ярмарка пройдет в выставочном павильоне «Зеленый домик». В ней примут участие мастера-флористы, керамисты, ювелиры, а также художники и мозаичисты. Флорариумы и фитопанно должны создать у посетителей ощущение прогулки по сказочному новогоднему лесу.

Кроме ярмарки можно развлечь себя экскурсией «Новогодние растения мира», на которой расскажут о новогодних традициях и новогодних деревьях разных стран — а это могут быть и мандариновые деревья, и апельсины, и лесные кактусы, и сосны, и даже новозеландское рождественское дерево.



Ярмарка работает с 10:00 до 18:00, вход по билетам в Ботанический сад — до 16:30, участие в мастер-классах — по записи.

Зимний музей «Фабрика ёлочных игрушек»

ДК им. Кирова, до 8 января



Этот музей открылся еще в 2015 году, но включить его в список вероятных мест для покупки подарков тоже имеет смысл. Во-первых, там есть магазин елочных игрушек, а во-вторых — 10 залов экспозиции и мастер-классы. Тут можно посмотреть на дедов-морозов разных стран, на игрушки начала ХХ века, узнать об их росписи и серебрении, выдувке шаров и остаться на чаепитие. Открыто с 10:00 до 18:00.



Никольская горка и Венецианская карусель

Никольские ряды, до 15 января



Фото: Павед Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Небольшая ярмарка развернулась в Никольских рядах. Вход во двор свободный, у столиков можно перекусить и согреться горячими напитками, за деньги — прокатить детей на настоящей венецианской карусели (с фигурками лошадей) или съехать с высоченной горки. По выходным ярмарка открыта с 11:00 до 21:00, по будним — с 14:00.



Петербургская ярмарка

17–18 декабря — «Ленфильм», 24–25 декабря — ДК им. Кирова



Одна из старейших ярмарок хенд-мейда пройдет в двух локациях — сначала на «Ленфильме», а потом в ДК им. Кирова. Обещают рождественскую музыку (в том числе живую), Деда Мороза, фотозоны и мастер-классы. На «Ленфильме» ярмарка пройдет в четвертом павильоне, вход на нее будет свободным, с 12:00 до 21:00. В продаже будет керамика, сувенирные домики, новогодние украшения, напитки и сладости, игрушки из пряжи и вязаные шапочки. На мастер-классах научат (платно) создавать украшения из расплавленного на горелке стекла, рисовать необычные открытки, отливать свечи с травяными смесями, изготавливать новогодние венки, делать мозаику из витражного стекла и предложат посетить настоящую Сырную биржу.



Керамический фестиваль-маркет Ceramania

17–18 декабря, ДК им. Кирова



Фото: предоставлено Ceramania Поделиться Поделиться





Более сотни мастеров со всей России представят свое искусство на «не только керамическом» фестивале-маркете. Там же посетителей ждут мастер-классы, круглые столы о дизайне в этом виде искусства и о кузнецовском фарфоре, мастер-шоу и, конечно, возможность купить подарки: посуду, украшения, елочные игрушки. Маркет работает с 12:00 до 20:00, вход свободный. В развлекательной программе — театрализованная читка, живая музыка, место свободной лепки.



Городская Рождественская ярмарка

С 17 декабря по 9 января, Малая Садовая улица, Манежная площадь, Кленовая аллея, Конюшенная площадь, Певческий мост



Фото: Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга Фото: Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга Фото: Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





На главной Рождественской ярмарке обещают много декораций: Замок чудес, Волшебный лес, Домик Деда Мороза, карусель, фудкорт, каток. По задумке, в главной входной зоне посетителей должны приветствовать световые скульптуры Мари и Франца — героев «Щелкунчика», потом гости смогут сделать снимки в фотозоне с часами, у сцены и, конечно, у карусели на Кленовой улице. На Конюшенной площади публику, как и в прошлом году, ждет большой каток, а у Певческого моста — катальная горка с видом на Дворцовую площадь. Из других развлечений — паровозик и мастер-классы для детей (елочки, шарики, открытки). Ярмарка будет работать с 12:00 до 21:00, 1 января — с 14:00 до 21:00.



Интеллигентная барахолка

23–25 декабря, «Севкабель порт»



Горячие пряные напитки на берегу Финского залива, хороводы у большой пахучей елки, фонарики, выпечку и многое другое обещают организаторы Интеллигентной барахолки, которая будет принимать посетителей три дня с 12:00 до 21:00. Из необычного Ларек гадалки — шатер с коврами, пуфиками, восточными лампами и задушевными разговорами, а также зона с чтением новогодних сказок от библиотечного центра общения «Современник». В продаже, например, травяные и фруктовые сборы, натуральная косметика, пиалы с оттисками растений, игрушки-антистресс, шелковые и кашемировые наряды, одежда и еда для собак и часы ручной работы с советскими индикаторами. Будет музыкальная программа. Вход свободный.



Новогодний базар

23 декабря — 8 января, «Новая Голландия»



Фото: пресс-служба «Новой Голландии» Фото: пресс-служба «Новой Голландии» Фото: пресс-служба «Новой Голландии» Фото: пресс-служба «Новой Голландии» Фото: пресс-служба «Новой Голландии» Поделиться Поделиться





В Новой Голландии традиционно можно купить не только подарки и приятно провести время, наслаждаясь рождественскими блюдами, но и купить елку себе домой на рождественском базаре. Причем елочный базар начнет работу раньше новогоднего: уже с 17 декабря (по будням — с 12:00 до 21:00, по выходным — с 11:00). Там обещают пушистые пихты Фразера, датские ели, живые деревья в горшках и лучшие экземпляры из Ленобласти. Ёлку можно забрать с собой сразу или заказать доставку домой.



Сам новогодний базар будет работать как во дворе Бутылки (с 23 по 30 декабря с 12:00 до 21:00, 31 декабря — с 12:00 до 19:00, с 1 по 8 января — с 12:00 до 21:00), так и в Павильоне (с 23 по 30 декабря с 12:00 до 21:00).

Традиционно на Новогоднем базаре будет работать благотворительный киоск. В нем, а также на ресепшн в пространстве «Сообщество» заработает «Новогодняя почта», куда любой желающий сможет принести подарки для подопечных петербургских фондов: «Ночлежка», AdVita, «Антон тут рядом», «Старость в радость», «Тёплый дом», «Потеряшка», «Яркая жизнь» и «Перспективы». Подробности появятся на сайте «Новой Голландии».



Благотворительная Летающая ярмарка

24–25 декабря, пространство «Легко-легко»



Покупая подарки на этой ярмарке, вы помогаете подопечным фонда AdVita. Тут проводят мастер-классы на гончарном круге (по записи, с 12:00 до 18:00, сама ярмарка работает до 21:00), учат приемам декупажа, читают лекции о традициях празднования Нового года в Петербурге и не только. Вход свободный.

Новогодняя ярмарка

24–25 декабря, Лофт-проект «ЭТАЖИ»

