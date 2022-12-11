Ёжики и Зайчики. Разглядываем фоточки редчайших карельских бобтейлов

Карельские бобтейлы — редчайшая порода кошек, аборигенные представители которой обитают только в окрестностях Онежского и Ладожского озер. От других представителей кошачьей братии их отличают изящные формы и треугольная мордочка. Визитная карточка карела — укороченный хвост в виде помпошки, на котором при прощупывании можно обнаружить пару-тройку изломов.

Еще одна отличительная особенность карелов — певучие клички: по стандартам породы, их принято нарекать, заимствуя подходящие по смыслу слова из карельского или финского языков.



Заводчиков карелов в Петербурге тоже по пальцам перечесть — всего шестеро. По просьбе «Фонтанки» они показали своих питомцев и рассказали, что означают их клички. Посмотрите, какие они красавцы!

Фото: предоставлено заводчиками Поделиться Поделиться





Красотке Armaani Saparo-Say на этом фото 5 месяцев. Приставка к имени Saparo-Say от финского слова saparo — «короткий хвостик».

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Berta Saparo-Say можно звать дома просто Медвежонком, что означает ее имя в переводе.

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Горделивая красотка Ilves from Karjala — настоящая аборигенка. Дома ее можно звать просто Рысь из Карелии.



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Lazurnaya Ldinka Sampo Ilveksen — Лазурная Льдинка из «Сампо» в «Калевале», с волшебной мельницы, которая мелет счастье.

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Jänöi Sampo Ilveksen. Теперь, когда вы уже немного освоились с кличками, вы знаете, откуда Jänöi -Зайчик . Правильно, из «Сампо» в «Калевале».

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Marpha. С кличкой этой киски все просто. Настоящую аборигенку зовут Марфа.

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Jökeksy Sampo Ilveksen дома откликается на имя Кекс, а в переводе с финского оно означает Шутка.

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Canteri from Tapiola. Вооружаемся словарем и зовем котика Александр из мифической страны лесного божества Тапио.

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Cakari from Tapiola в переводе означает Мизинец.



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Bassi Saparo-Say означает Бас, хотя для карелов больше характерно специфическое чириканье. Обычный кошачий «мяв» тоже в ходу, но реже.

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Rysya Sampo Ilveksen. Ну тут с кличкой сразу все понятно — Рыся.

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Simba from Zhitkovo тоже абориген. По-простому Симба из Житково.



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Solnyshko Sampo Ilveksen — Солнышко с Волшебной мельницы.



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Карелы — крохотные: масса кошки в среднем 3 кило, кота — 4. Эти месячные котята Bassy and Berta Sampo Ilveksen умещаются на ладошке.

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Квартет Čiili, Čikko, Čuuto, Čirkku Saparo-Say это просто-напросто Ёжик, Сестра, Чудо и Маленькая Птичка.



За возрождение чистокровных карелов борются энтузиасты петербургского клуба любителей кошек «Котофей» — короткохвостых котеек с родословной осталось всего 19 на всю страну, а тех, кто участвует в племенном разведении, и того меньше — всего 12 кошек и 2 котика. Подробнее читайте в материале Богатство не хуже Эрмитажа. Рассказываем о самой редкой породе кошек .