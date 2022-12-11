Без Урганта, зато с Ипполитом Бедросовичем в «Иронии судьбы»: что покажут нам по телевизору в Новый год

Не исключаем, что после боя курантов некоторые окажутся с такими же лицами, как у Гарика Юрьевича Мартиросяна в роли Антона Семеновича Шпака Коллаж: Виталий Калистратов/Городские порталы Поделиться Поделиться





Единственная передача, в которой мы уверены в новогоднюю ночь, — это обращение президента. Остальная программа обычно до последнего держится в секрете. Ну, должен же быть какой-то сюрприз. Впрочем, их нам в этом году хватило, поэтому мы решили заранее рассказать вам о том, какие каналы и что собираются показать.

Но для начала давайте познакомимся поближе. Что вы обычно смотрите в новогоднюю ночь?

Признавайтесь! Что смотрите на Новый год? Первый канал «Россию 1» НТВ ТНТ СТС «Культуру» Ничего не смотрю Смотрю всё подряд В новогоднюю ночь ложусь спать Работаю я в новогоднюю ночь

Первый канал Съемки праздничного шоу на «Первом новогоднем» стартовали 2 декабря и продлятся ориентировочно до 20 числа. Внушительный список участников и размах с головой оправдывают такой длительный съемочный процесс. Праздничный концерт на Первом соберет, кажется, вообще всех певцов, кто еще остался в России.

Первый новогодний 2023/vk.com

В программе «Новогодняя ночь на Первом» споют Дима Билан, Валерия, МакSим, Григорий Лепс, Жасмин, Дмитрий Маликов, Леонид Агутин, Ева Польна, группы «Корни», 5sta Family, «Руки Вверх!», «Блестящие», «Город 312», «Любэ», «Иванушки International», «Дискотека Авария», «Фабрика». Словом, из тех, кто будет петь на экране Первого канала в новогоднюю ночь, можно составить автономную область.

Группа «Фабрика» на съемках «Новогодней ночи на Первом» Первый новогодний 2023/vk.com

«Россия 1» «Новогодний голубой огонек» для телеканала «Россия 1» начали снимать в начале декабря. Особенность этой программы в том, что звездам за съемки не платят, а значит и список желающих принять в них участие куда меньше, чем мог бы быть.



Известно, что ведущими станут Андрей Малахов и Николай Басков. А петь будут Олег Газманов, Дима Билан, Александр Буйнов, Сергей Лазарев, Нонна Гришаева, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Зара, Анастасия Макеева и Леонид Агутин.

1 и 2 января на канале «Россия 1» мы будем смотреть и слушать «Песню года». Снимать главный новогодний концерт начали еще 3 декабря. В списке участников — больше 30 артистов. Из долгожителей — Григорий Лепс, который приехал на съемки сразу после кутежа в Санкт-Петербурге (если присмотреться, на его руках можно будет заметить ссадины), Ирина Аллегрова, Дима Билан, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, Лариса Долина, Лолита, Стас Михайлов, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Лев Лещенко, Игорь Николаев и Гоша Куценко. Из представителей новой волны — Ёлка, Shaman, Мари Краймбрери, Клава Кока, Люся Чеботина, Jony, Dabro, Анна Asti, Gayazov$ Brother$, Звонкий, Ваня Дмитриенко, Artik & Asti, Nio, Коста Лакоста, Юлианна Караулова, Руслан Алехно и Хабиб.



Кстати, на своем YouTube-канале авторы «Песни года» успели поделиться кадрами, которые в эфир не попадут.



Песня года/YouTube.com

НТВ На НТВ главное новогоднее шоу последних лет — «Маска». И этот год не станет исключением. Так что в ночь на 1 января 2023 года мы увидим праздничный спецвыпуск проекта, где жюри не выбирает лучших из поющих, а участники раскроют свои лица сразу после выступления. Понятное дело, мы не будем раскрывать их имен, чтобы вам было интереснее смотреть и угадывать, кто скрывается за маской Снегурочки, а кто пришел в костюме Терминатора или там Чумного доктора.



Для тех, кому ближе что-то более андеграундное, чем Натальи Подольские и Альбины Джанабаевы, НТВ покажет «Новогодний квартирник у Маргулиса». СТС СТС, наверное, раньше всех позаботился о новогодней программе и уже в конце ноября снял праздничное шоу «Уральских пельменей», которое называется «Визги шампанского».

ТНТ Телеканал ТНТ в эту новогоднюю ночь делает ставку на фильм «СамоИрония судьбы». Причем для самого канала эта премьера долгожданная — по словам Гарика Мартиросяна, продолжение классического для Нового года фильма на ТНТ пытались снять последние восемь лет.



Филипп Киркоров признался, что роль Ипполита Бедросовича для него — это исполнение мечты, большая ответственность и не менее большой риск пресс-служба ТНТ Поделиться Поделиться





— И получилось не продолжение, а музыкальный ремикс. С участием Филиппа Киркорова, Люси Чеботиной, Ольги Серябкиной, Ольги Бузовой, Кети Топурии и группы «А2'Студио» и многих, многих других любимых нами исполнителей, — рассказал Гарик Мартиросян.

Пока кажется, что «СамоИрония судьбы» — такой новогодний стол утром 1 января, этакая Бородинская панорама, где смешались все, кто прокляты и забыты. Авторы фильма не пошли проторенной дорогой привычного ремейка, а щедро сдобрили кино отсылками к самым разным популярным картинам. Вот Филипп Киркоров в роли современного Ипполита мокнет под душем в ожидании тепленькой. Вот Демис Карибидис становится наследным принцем насыпных островов. Вот Азамат Мусагалиев в образе Ивана Грозного, а Денис Дорохов — в образе Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Как вам новый Шурик и новый Иван Грозный? Ляпота? Фото: пресс-служба ТНТ Поделиться Поделиться





А вот команда в полосатых купальниках одинаковых зеленых спортивных костюмах с белыми лампасами изображает «Игру в кальмара». Во что всё это выльется, представить невозможно — придется смотреть.



Телеканал ТНТ/vk.com

Ну и новогодний Comedy Club на ТНТ никто не отменял.



«Культура» Если в новогоднюю ночь вам захочется окультуриться, знайте, что на канале «Культура» вас будет ждать гала-концерт «Романтика романса». В нем приняли участие Олег Погудин, Этери Бериашвили, Дмитрий Певцов, Сергей Волчков, Мариам Мерабова, «Песняры» и другие артисты, среди которых вы не встретите ни Филиппа Киркорова, ни Григория Лепса, ни какой-либо еще звездный ворс.

