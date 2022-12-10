Бассейн с подогревом, автомобильный лифт, небоскреб. Гид по инженерному Петербургу

От рытья искусственных каналов до строительства самого высокого здания Европы — за три с лишним века наш город собрал много инженерных достижений. »(От)Личный Петербург» составил гид по самым интересным из них. Рассказываем, как в домах появилось водоснабжение, какими были дореволюционные многоярусные паркинги и что удивительного в современных постройках.
Как рыли Обводный канал
Соединяющий Екатерингофку с Невой Обводный не достался Петербургу от природы — его долго и упорно рыли искусственно. В 1760–1770 годах он простерся с запада почти до Лиговского канала и только к 1833-му достиг Невы.
Чтобы пробить водную артерию протяженностью в 8 километров, строители прибегали к нетривиальным решениям. Пришлось засыпать часть устья реки Волковки, устраивать новое русло Монастырки и даже строить мост-акведук. Сверху по нему ходили люди и передвигался транспорт — а внутри по деревянному водопроводу тек Лиговский канал.
Сегодня этим зрелищем уже не полюбоваться: Лиговский позже засыпали и превратили в проспект, а акведук стал обычным мостом.
Фабрика, которую проектировал создатель первых английских заводов
Когда Обводный дотянули до Невы, он превратился в полноценную транспортную магистраль — на набережных быстро выросли заводы и фабрики. Типичного представителя промышленной застройки той эпохи вы можете найти на набережной Обводного, 223–225. В 1830-х здесь заработала бумагопрядильная мануфактура — между прочим, одно из первых крупных ткацких предприятий России.
По строению здание было выдающимся: огромная (для тех времен) постройка держалась на прочном металлическом каркасе, что придавало ей дополнительную прочность. А проектировал фабрику английский инженер Уильям Ферберн — устроитель первых производственных зданий Великобритании.
Если хотите увидеть, как выглядело реальное промышленное здание тех времен, прогуляйтесь до бывшего завода «Степан Разин» на Курляндской, 48. Когда-то тут было старейшее промышленное пивоваренное предприятие в Петербурге, а теперь — пивоварня AF Brew и бар. В помещении сохранились аутентичные чугунные колонны — части тех самых внутренних металлических каркасов.
Мост с первой в мире водяной турбиной
Главные инженерные чудеса, связанные с реками и каналами, происходили при возведении мостов.
Постоянные переправы через Неву сразу строили с поворотными механизмами — даже в середине XIX века. Ведь через мосты как-то нужно было проходить кораблям с высокими мачтами. Самым передовым для своего времени был Литейный. Возводили его в крайне сложных условиях: на участке, где у Невы самая большая глубина — до 24 метров, а дно покрыто глубоким слоем илистой глины.
Строили не из чугуна, а из прочной стали, которая позволяла увеличить высоту арочных пролетов в полтора раза. И если поначалу створки приводила в движение бригада из 8 человек, то потом ее заменила единственная тогда в мире водяная турбина, соединенная с городским водопроводом. Мощность достигала 35 лошадиных сил, а путь для судов открывался всего за 20 минут.
Почему в XIX веке из кранов текла грязная вода
Появление водонапорной башни в центре Петербурга XIX века было символом прогресса. Ведь вплоть до 1860-х водопровода в городе не было — воду набирали из рек, каналов и колодцев.
Кирпичная башня на Шпалерной, 56, — результат первой удачной попытки строительства единой системы водоснабжения в городе. С помощью паровых насосов воду закачивали в резервуар на верхушке, и уже оттуда она растекалась по трубам нынешних Центрального и Адмиралтейского районов.
Как ни странно, инициатива создания системы была частной — принадлежала «Акционерному обществу С.-Петербургских водопроводов». И вряд ли была бы реализована, если бы императорская семья не пожертвовала компании участок под башню у Таврического дворца.
В системе поначалу использовали английские фильтры. Но когда выяснилось, что они не подходят петербургскому климату, от них вовсе отказались. В итоге вода в трубах стала настолько грязной, что это вызвало массовое недовольство — городу всё же пришлось выкупить водопровод из частных рук.
Бани с асфальтом на полу и волшебными струями
Прогресс шел вперед, и вскоре в городе появились роскошные народные бани. В 1871-м открылись «Воронинские» с настоящими инженерными чудесами внутри.
В бассейнах здесь можно было устанавливать уровень и температуру воды (невиданный функционал для тех времен!), а поступала она из собственной артезианской скважины. Струи в душе могли быть «направляемы в те части тела, которые требуют врачебного пособия». Вентиляция согревала попадающий в помещения воздух. Банщиков и парильщиков вызывали с помощью воздушных звонков.
Новшества проявлялись даже в отделке: полы были укрыты нескользящим асфальтом, в устройстве стен использовался цемент Роше, которому не страшна сырость, а в сводах — портландский цемент, становившийся от влажности только тверже.
Совсем недавно бани полностью отреставрировали, так что сегодня их можете посетить и вы. Только называются они теперь «Фонарными».
Как власти долго не разрешали итальянцу строить уникальный цирк
Вы знали, что цирк на набережной Фонтанки, 3, — первое подобное каменное сооружение не просто в Петербурге, но и во всей России?
Идея строительства принадлежала знаменитому итальянскому дрессировщику, главе цирковой династии Гаэтано Чинизелли. Причем разрешение от властей он получил далеко не сразу — чиновники долго настаивали, что подобное заведение «не имеет того общеобразовательного значения, как театр».
Уникальность здания заключалась в невероятном куполе с сетчато-ребристой конструкцией — он накрывал зал, как гигантская опрокинутая чаша. Эта технология потом применялась при строительстве и других подобных сооружений — в том числе газгольдеров, о которых уже рассказывал «(От)Личный Петербург».
Вокзал с лифтами для подачи кушаний
Витебский вокзал хоть и функционирует по сей день, на деле — настоящий музей начала XX века. Для своего времени он был полон технических новшеств.
Во-первых, внутри работало 11 лифтов — причем не только пассажирские. В буфете был лифт для подачи кушаний из кухни, придуманный для избежания запахов. На первом этаже, в помещениях для сдачи багажа, — лифт для чемоданов: сначала их отправляли на тележках по длинному тоннелю, а потом уже с помощью подъемного механизма поднимали на платформу к багажному вагону.
Во-вторых, на Витебском вовсю использовалось электричество — на кухне были даже автоматические вертела для жарки мяса. И в целом от интерьеров, оформленных в стиле модерн, веяло новшеством — внутри здание украшали металлическим декором.
Если придете полюбоваться на эту красоту, рекомендуем найти на платформе почти 120-летний багажный лифт. Он, к сожалению, не работает, но всё такой же красивый.
Дореволюционный четырехэтажный гараж
Многоуровневые паркинги начали появляться в Петербурге уже во времена Российской империи. Предприниматель Карл-Людвиг Крюммель вместе с сыновьями развивал производство экипажей и автомобилей и стал заказчиком первых многоэтажных стоянок.
Одно из таких зданий до сих пор стоит во дворах между Малой Монетной, Большой Посадской и Дивенской улицами — у него четыре этажа и характерная цилиндрическая форма. Боксы для машин располагались вдоль всей внешней окружности здания, а попадали автомобили на этажи в грузовых лифтах. Крыша, кстати, была плоской — на ней автолюбители могли отдыхать в теплые месяцы года.
Еще одно технологическое новшество заключалось в том, что шоферы и обслуживающий персонал жили здесь же — в квартирах, занимавших дом на Дивенской, 9/3, соединявшийся с гаражами через специальный проход. Так что сотрудникам даже не нужно было выходить на улицу, чтобы дойти до работы.
Дом для партийной элиты с солярием и прачечной
Дом на набережной Карповки, 13, строили специально для партийной элиты Ленинграда, так что здесь применяли последние жилищные новшества 1930-х. В квартирах были ванные и встроенная мебель из полированного ореха, а в двухэтажных — даже дубовые лестницы.
В проекте здания предусматривалось много удобств: механическая прачечная, парикмахерская, магазин, солярий, комнаты для обслуживающего персонала. Даже вогнутая форма южного фасада была придумана не просто так — она аккумулировала солнечное тепло в квартирах.
Стадион с выкатным полем и раздвижной крышей
У современных зданий, конечно, тоже есть инженерные фишки. Взять, например, крупнейший городской стадион — «Газпром-Арену».
Во-первых, это обладатель уникальной раздвижной крыши — летом она позволяет проводить на поле матчи под открытым небом, а зимой защищает от снега и холода. Металлоконструкции весом в 2 тысячи тонн способны полностью менять положение за 15 минут.
Во-вторых, на стадионе — необычное выкатное поле. Площадку приподнимают нагнетателями воздуха, а затем с помощью специальных электродвигателей выкатывают за пределы зала на рельсах. Это позволяет проводить на стадионе не только матчи, но и концерты.
Самое высокое здание в Европе
Ну и, конечно, не забываем: в Петербурге находится самое высокое здание Европы. Лахта Центр пока не открыт для посетителей, но уже достигает 462 метров в высоту.
Чтобы выдержать здание весом в сотни тысяч тонн, нужен был суперпрочный фундамент. В его основание уложили 19,6 тысячи кубометров бетона, процесс длился непрерывно в течение 49 часов и принес небоскребу рекорд Гиннесса. А еще при строительстве использовались новые конструктивные решения: композитные материалы, колонны, отклоненные от вертикали, которые, по задумке, должны придавать небоскребу особую сейсмоустойчивость.