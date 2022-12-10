Бассейн с подогревом, автомобильный лифт, небоскреб. Гид по инженерному Петербургу

Соединяющий Екатерингофку с Невой Обводный не достался Петербургу от природы — его долго и упорно рыли искусственно. В 1760–1770 годах он простерся с запада почти до Лиговского канала и только к 1833-му достиг Невы.



Чтобы пробить водную артерию протяженностью в 8 километров, строители прибегали к нетривиальным решениям. Пришлось засыпать часть устья реки Волковки, устраивать новое русло Монастырки и даже строить мост-акведук. Сверху по нему ходили люди и передвигался транспорт — а внутри по деревянному водопроводу тек Лиговский канал.



Сегодня этим зрелищем уже не полюбоваться: Лиговский позже засыпали и превратили в проспект, а акведук стал обычным мостом.