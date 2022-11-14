Петербург в деталях: 7 газовых адресов

Сколько фонарщиков работали в Петербурге? Что общего между газгольдером и цирком? Как наводнение из «Медного всадника» чуть не погубило начинавшуюся газификацию города? Мы проведем вас по самым важным местам, связанным с развитием газа в Северной столице. Да и в России.



Но сначала важная оговорка. Двести лет назад газ не добывали из недр земли, как сейчас, а производили из масла, угля и т.д. Поэтому его называли искусственным. А по основному применению — светильным. Ведь использовался он прежде всего для освещения улиц и домов. Разобравшись с этим, можем отправляться в путь.

Чтобы вам было удобно, мы нанесли маршрут на карту: открывайте ее на телефоне в удобном для вас навигаторе, увеличивайте или уменьшайте масштаб и следуйте по ней. Он первый начал! Горный университет

Мы начинаем маршрут у здания Горного университета, на фасаде которого размещена доска в память о Петре Григорьевиче Соболевском. Это, если хотите, создатель газового стартапа. А дело обстояло так.

В начале XIX века газ на европейских улицах уже был. Еще в 1799 году француз Лебон получил патент на установку для извлечения светильного газа, которую назвал «термолампом». Министерство коммерции Российской империи заинтересовалось разработкой и даже пыталось приобрести у наследников инженера права на использование новинки. Но переговоры с Парижем закончились неудачей — не беремся судить, по каким причинам.

Петр Григорьевич Соболевский (1782 — 1841) Фото: ИсторияГаза.РФ Поделиться Поделиться





Сдались почти все. Кроме чиновника, участвовавшего в переговорах. Он не был там главным: лишь работал над переводом технической документации. Но именно этот человек задумал создать собственный термоламп, раз уж с западными партнерами «не выгорело». Вы уже поняли, как звали инноватора. Соболевский взялся за дело самостоятельно, на небольшие деньги, полученные в наследство от отца. И в декабре 1811 года «Северная пчела» объявила почтенной публике о создании аппарата. Вот она — технологическая независимость пушкинских времен!

Принципиальная схема термолампа Соболевского (1811) Фото: ИсторияГаза.РФ Поделиться Поделиться





Как и французский прототип, прибор работал на полученном путем сухой перегонки дерева светильном газе. Но конструкция у него была более совершенная: устройство состояло из двух печей с двумя действующими попеременно цилиндрами. К источникам освещения газ подавался по подземным деревянным трубам. Термоламп Соболевского оказался лучше европейского: был более надежным, безопасным и эффективным.



Первый эксперимент. Неудачный Адмиралтейский сад

Это сейчас здесь сад, а два столетия назад рядом с Адмиралтейством был бульвар — любимое место прогулок знати. Его-то и выбрали, чтобы испытать изобретение Соболевского. Причем на одной стороне бульвара находились привычные масляные фонари, а на противоположной установили газовые. Как говорится, найди 10 отличий.

23 мая 1813 года около 22 часов совершавшая променад публика увидела, как установленные недавно светильники вспыхнули необычным синеватым светом, а буквально через 2–3 минуты начали гореть ровным белым пламенем. Зрелище оказалось достаточно необычным, хотя и менее эффектным, чем ожидалось: вместо 100 фонарей (как хотел Соболевский) газ был подведен только к 50. Из них, в свою очередь, сразу же зажглись и стабильно горели лишь 23. Еще 10, вспыхнув, потухли — им понадобилась дополнительная наладка. Остальные так и не загорелись.

Вид на Адмиралтейство со стороны Дворцовой площади Фото: ИсторияГаза.РФ Поделиться Поделиться





Правительственная комиссия настояла, чтобы эксперимент провели несколько раз: оценить яркость газового освещения в белую ночь, как вы понимаете, проблематично. Так что дожидались темноты и холода. Всего было сделано 14 попыток. И вроде бы вывод чиновники сделали правильный: фонари горят ярче масляных. Но зеленый свет разработке Соболевского тогдашняя бюрократия не дала. Может, потому, что обслуживание масляных фонарей было весьма доходным для купцов делом? Разочарованный инженер через некоторое время покинул Петербург.

Фото: ИсторияГаза.РФ Поделиться Поделиться





Кстати, у памятника Пржевальскому в Адмиралтейском саду можно увидеть фонари, которые с 2010 года работают на газе, — их установили в память о тех временах.

Англичане дают газа — под крылом генерал-губернатора Невский проспект, 12

Раньше на месте нынешнего здания на Невском, 12 стоял дом, где жил Михаил Андреевич Милорадович. Помните такого героя войны 1812 года? После победы над Наполеоном он стал военным генерал-губернатором Петербурга. Ничто новое ему было не чуждо: например, газовое освещение, которым он заинтересовался еще во время заграничных походов 1813–1814 годов. И подрядчики европейские появились.

М.А. Милорадович (1771–1825). Гравюра С.А. Шифляра 1817 г. Фото: ИсторияГаза.РФ Поделиться Поделиться





В мае 1819-го английские купцы и промышленники Уильям Гриффит и Джон Роттон представили градоначальнику проект «об освещении Санкт-Петербурга газом и снабжении домов водой… как сие производится в Лондоне». При условии собственной монополии на проведение подобных работ они соглашались инвестировать 450 тысяч фунтов (10 миллионов рублей ассигнациями) и установить в городе 6 000 газовых светильников.

На этот раз для демонстрации «пилотного проекта» выбрали Аптекарский остров. Там зажгли газовый фонарь, на котором публике показали преимущества нового освещения. Это стало началом «Российской компании газового освещения», как назвали фирму англичане. Гриффит и Роттон решили использовать аппарат, разработанный их земляком Мэтью Кларком. Лицензию им дали на 10 лет.

Аппарат для производства газа М. Кларка Фото: ИсторияГаза.РФ Поделиться Поделиться





Доходный дом на Невском, 12, «газифицировался» одним из первых. Говорят, градоначальнику это не стоило ни рубля. По примеру генерал-губернатора осветить свои жилища по-новому решили и многие другие представители элиты.

Проведя бесплатно газовое освещение в доме Милорадовича, предприниматели получили казенные заказы на работы в строящемся неподалеку здании Главного штаба. Это был довольно сложный проект. Особое впечатление на современников производила уникальная люстра на 365 рожков в одном из залов.



Первые промышленные катастрофы Канал Грибоедова (бывший Екатерининский): пересечение с Невским

Для строительства газового завода англичанам выделили так называемый дом Кожевникова (№ 31) с прилегающим участком, расположенным между Екатерининским каналом, 30, и Большой Мещанской, 28 (теперь Казанская — Прим.ред.). Это почти напротив паперти Казанского собора.

Идея организации предприятия в центре города — да еще рядом с жилыми домами — не всем показалась удачной. Владельцы соседнего здания жаловались, что хозяева «газового заведения» отказываются возвести противопожарную стену (брандмауэр). Их опасения, увы, оправдались: 19 декабря 1824 года на заводе произошел взрыв.

Английская карикатура на проекты газового освещения Фото: ИсторияГаза.РФ Поделиться Поделиться





Как показало расследование, причиной стало случившееся месяцем ранее наводнение, известное по поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Затопившая «газовое заведение» вода вызвала перекос одного из элементов аппарата Кларка, что привело к медленной утечке газа. Тот скопился в помещении — и вот… Хлопок! Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

В дальнейшем газовые заводы строили на городских окраинах, в специально предназначенных для этого промышленных зонах.

Вторая неудача последовала очень скоро: англичане подрядились провести свет и в театр, который Милорадович построил на берегу Фонтанки, у Чернышева моста (сейчас здесь стоит здание бывшего Министерства иностранных дел, построенное К.И. Росси). В этом храме искусства служила балерина Екатерина Телешева, которую с градоначальником связывали весьма близкие отношения.



Театр был открыт на Масленицу 1825-го, а в первую неделю Великого поста (то есть через несколько дней) сгорел. Причиной на самом деле стал не газ, а треснувшая печь. Но императора Александра I событие разгневало: его уверяли, что новый способ полностью безопасен. Монарх вынес резолюцию: «Впредь освещение газом не дозволять без моего особого разрешения».

Но вскоре давать таковое стало некому: в конце 1825 года из Таганрога пришла весть о смерти царя. А потом случилось восстание декабристов — и Милорадович погиб. Без высокопоставленного покровителя «Российская компания газового освещения» дивидендов уже не приносила.

«Таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет...»* Невский проспект

Описывая лампы с заманчивым светом на Невском проспекте, Гоголь вполне мог иметь в виду и газовые тоже — их было немного, но все-таки...

Панорама Невского проспекта. Фрагмент. Раскрашенная литография И.А. Иванова по рисунку В.С. Садовникова. 1835 г. Фото: ИсторияГаза.РФ Поделиться Поделиться





К 1824 году новое топливо было подведено к 79 люстрам, 245 стенным лампам и 93 фонарям в казенных зданиях, а также поступало в несколько частных домов по Невскому проспекту и прилегающим улицам. Однако такие темпы газификации чиновников не устраивали.

Так, в 1831 году в Городскую думу был представлен отчет «Сведения о количестве газовых фонарей». Согласно этому документу, на улицах столицы было всего несколько десятков газовых светильников. Вместо обещанных когда-то 6 000. В связи с этим российско-британское предприятие, когда-то казавшееся таким перспективным, ликвидировали.



Но прогресс было уже не остановить. В 1839 году «Общество для освещения Санкт-Петербурга газом» зажгло на участке Невского проспекта от Дворцовой площади до Аничкова моста вместо 215 масляных фонарей 204 газовых. Горели светильники не круглый год: с 1 августа до начала белых ночей следующего года.

Фонарщик. Акварель М. Андреева. 1902 г. Фото: ИсторияГаза.РФ Поделиться Поделиться





Обслуживали уличное освещение фонарщики. Они протирали стекла, зажигали и гасили огонь — это можно было делать без лестницы, используя длинную палку с крюком и небольшой масляной лампой, защищенной металлической оправой с отверстиями. Подойдя к фонарю, «техник» поворачивал ключом кран газопровода и подносил лампу к горелке. Эти же мастера устанавливали и демонтировали горелки, ввинчивали металлические колпачки в газопроводные трубки по наступлении белых ночей и снимали по их окончании.

К концу XIX века в городе было 800 фонарщиков, которые обслуживали около 5 000 газовых светильников. Как они выглядели, дает представление новый памятник на Крестовском острове. Его установили совсем недавно, в 2022 году, у станции метро «Зенит». Поводом послужило 210-летие газового дела в России. Так что, если будут силы — вот вам идея для дополнительного пункта прогулки.

Памятник фонарщику Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Газпром межрегионгаз» Поделиться Поделиться





*Цитата из повести «Невский проспект» Николая Васильевича Гоголя

Необыкновенные круглые дома для газа Набережная Обводного канала, 74



Газгольдеры из красного кирпича — одни из самых колоритных сооружений дореволюционного Петербурга. В них хранили светильный газ, которым освещали улицы города. Над Обводным каналом до сих пор возвышается целых четыре круглых здания, возведенных в период с 1858 по 1872 годы для газового завода «Общество столичного освещения». В самом знаменитом из них сегодня работает новый планетарий.

Фото: stock.adobe.com Фото: ИсторияГаза.РФ Устройство газгольдера в разрезе. Принципиально газгольдер — клепаный железный колокол, опускающийся в бассейн с водой Фото: ИсторияГаза.РФ Поделиться Поделиться





Архитектором, их построившим, был Рудольф Богданович Бернгард. Проектируя легкий сферический купол для такого рода зданий, он воспользовался собственными наработками, примененными при строительстве цирка Чинизелли на Фонтанке. Только конструкции на Обводном побольше будут.



Заводской комплекс работал до 1917 года. Здесь трудились до 300 рабочих и служащих. Это предприятие по производству искусственного газа было крупнейшим не только в Петербурге, но и в России, а потому носило имя Главного газового завода. В лучшие времена здесь производили до 18 млн м3 газа в год.

План центральных районов Санкт-Петербурга, с указанием существующих и планируемых газовых магистралей. Составлен Обществом освещения газом Санкт-Петербурга. 1842 г. Фото: ИсторияГаза.РФ Поделиться Поделиться





Первый вечный

Марсово поле

Уже 65 лет на Марсовом поле, в центре памятника Борцам революции, горит факел Вечного огня. Его зажгли 6 ноября 1957 года от мартеновских печей Кировского завода. Это был первый Вечный огонь (т.е. с постоянным горением) в Советском Союзе — его пламя перенесли на могилу Неизвестного солдата в Москве, на Пискаревское кладбище Ленинграда и в города-герои.

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





За неординарным потребителем следит «ПетербургГаз». Мемориал подключен к пункту редуцирования в Михайловском саду газопроводом протяженностью около 300 метров, частично проходящим под Мойкой. При проведении технических работ частицу Вечного огня переносят на специальный факел. А потом возвращают с временной горелки на основную.

На Ростральных колоннах, что находятся совсем недалеко, газовые факелы горят только по праздникам. Зато как! Впрочем, прогулку к колоннам оставим до какого-нибудь знаменательного события. А пока — изучаем самый «индустриальный» маршрут проекта «(От)Личный Петербург».

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Газпром межрегионгаз» Поделиться Поделиться





В составлении маршрута нам помогли сайт об истории отрасли — ИсторияГаза.РФ и книга «Два века российского газа» (Сергей Густов, Александр Соколов, Дмитрий Митюрин). Первый том издания как раз посвящен Петербургу как колыбели газовой промышленности.