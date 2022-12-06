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    Музеи

    Тяга к ужасному. Бесплатный день в Кунсткамере привел к очередям на вход в музей

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    3 комментария

    Посетители Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН сообщают «Фонтанке» об очередях на вход в музей. Дело в том, что 6 декабря отмечается День Кунсткамеры, научные сотрудники проводят экскурсии по экспозициям (правда, участие в них было по предварительной регистрации), и вход в сокровищницу экспонатов мировой культуры временно стал бесплатным. Тяга к прекрасному (или, учитывая специфику некоторых экспонатов музея, к «ужасному») собрала на морозе десятки человек.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Впрочем, стоять в очереди долго им не пришлось: сегодня Кунсткамера открыта на вход только до 15:00.

    Также музей в свой праздничный день открывает новую выставку — «Огни Усть-Полуя: технологии, искусство, ритуал». Она рассказывает о находках с археологического памятника, обнаруженного при строительстве гидропорта на территории города Салехарда.

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    Напомним, в 2022 году музей открыл новую постоянную экспозицию в башне к 350-летию Петра Первого. Это «Петровская кунсткамера, или Башня знаний». Среди представленных на ней предметов — те самые «баночки с уродцами» или, научно выражаясь, тератологические экспонаты. Теперь они представлены более эстетично.

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    Комментарии 3

    27463145706 Дек 2022 в 16:49
    Зачем нужна новость о том чем уже не успеешь воспользоваться ?
    +0−0
    Bad robot06 Дек 2022 в 16:19
    Тяга к халяве.
    +0−0
    triton197706 Дек 2022 в 15:44
    Радует, что даже на морозце, а все равно очередь) Кунсткамера - мать всех российских музеев))
    +0−0
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