Тяга к ужасному. Бесплатный день в Кунсткамере привел к очередям на вход в музей

Посетители Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН сообщают «Фонтанке» об очередях на вход в музей. Дело в том, что 6 декабря отмечается День Кунсткамеры , научные сотрудники проводят экскурсии по экспозициям (правда, участие в них было по предварительной регистрации), и вход в сокровищницу экспонатов мировой культуры временно стал бесплатным. Тяга к прекрасному (или, учитывая специфику некоторых экспонатов музея, к «ужасному») собрала на морозе десятки человек.

Впрочем, стоять в очереди долго им не пришлось: сегодня Кунсткамера открыта на вход только до 15:00.



Также музей в свой праздничный день открывает новую выставку — «Огни Усть-Полуя: технологии, искусство, ритуал». Она рассказывает о находках с археологического памятника, обнаруженного при строительстве гидропорта на территории города Салехарда.

