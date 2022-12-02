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    Выставки

    День Кунсткамеры отметят бесплатным входом, экскурсиями ученых и пальбой из пушки

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    День Кунсткамеры отметит Петербург в годовщину открытия своего старейшего музея на новом месте, — это произошло 25 ноября 1728 года по старому стилю или 6 декабря по новому. По случаю праздника, вход в музей 6 декабря будет в 2022 году бесплатным.

    Осмотреть экспозицию все категории граждан смогут самостоятельно или с экскурсиями, которые проведут научные сотрудники МАЭ РАН. В 10.30 «О Ломоносове в Музее Ломоносова» расскажет главный хранитель фондов МАЭ РАН Наталья Копанева; в 11.00 о «Традиционной культуре коренных народов Южной и Северной Америк» — завотделом этнографии Америки Юрий Березкин; в 12.00 об «Африке на берегах Невы» — научный сотрудник отдела этнографии Африки Валерия Семенова; в 12.30 о «Самураях, их оружии и их времени» — старший научный сотрудник отдела этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии Александр Синицын; а в 14.00 о новых экспозициях музея — сам директор музея Андрей Головнев.

    В День Кунсткамеры в 16.00 в музее откроют новую выставку — «Огни Усть-Полуя: технологии, искусство, ритуал». Она расскажет о находках с археологического памятника, обнаруженного при строительстве гидропорта на территории города Салехард. В первом веке до нашей эры это было межплеменное святилище, где во время священных церемоний встречались люди из разных регионов Приобья и обменивались знаниями, технологиями и культурными достижениями. Выставка откроет новое выставочное пространство музея.

    Также в честь Кунсткамеры директор музея произведет полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

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    Комментарии 1

    l.m.02 Дек 2022 в 20:45
    кто пойдёт?
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