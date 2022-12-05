В Петербурге таксист бросил пассажирку на КАД. Она просила не болтать за рулём

Поездка в «Яндекс.Такси» для петербурженки закончилась звонком в службу спасения. Водитель болезненно отреагировал на просьбу сосредоточиться на дороге и решил продолжить путешествие налегке, избавившись от пассажирки на предрассветной КАД.

Как рассказала «Фонтанке» Наталья, машину в Вартемяги она заказала около девяти часов утра 5 декабря по тарифу «комфорт». В понедельник намечалась сделка, так что везти в центр Петербурга водителю предстояло пассажирку, документы и крупную сумму. Волноваться пришлось не только за наличные, но и за собственную безопасность.

Белая «Киа» торопилась. Умар Ахматович, который, согласно информации из приложения «Яндекса», сидел за рулём, оказался разговорчивым, но не с пассажиркой, а по телефону. «Меня укачивает в автомобилях, села на переднее сиденье. Но после сегодняшнего больше не буду так делать никогда. Водитель сразу же начал переписываться в мессенджерах, отправлять голосовые, постоянно разговаривал. Мне в какой-то момент стало страшно, потому что он вообще не смотрел на дорогу», — рассказывает Наталья.

Смотреть, по её словам, стоило. В пригороде снежно, дворники у «Киа» не работали, видимость через заляпанное переднее стекло была далека от идеальности, а таксист на скорости «играл в шашечки».

Просьбу воздержаться от разговоров он воспринял в штыки. «Поворачивается ко мне и говорит: «Я с женой разговариваю, поняла?». Я прямо в кресло вжалась, — продолжает Наталья. Не добившись понимания от водителя, она попыталась повлиять на него через службу поддержки. Дописать предложение не успела: «Увидел, резко остановил машину на КАД и потребовал: мол, выходи, никуда тебя не повезу, и так проблем куча, а тут ещё ты. Потом вышел, открыл дверь, взял меня за грудки и выкинул на обочину в снег и грязь».

По словам пассажирки, увидев, как таксист вышел из машины, она начала набирать номер службы спасения, но при его приближении сбросила вызов, крепче прижав к себе сумку с деньгами и документами. Заказывать новую машину пришлось там же, на 34-м километре внутреннего кольца КАД, рискуя пополнить статистику сбитых после остановки. В службе поддержки «Яндекса», с которой списалась пассажирка, поддержали её готовность обратиться в полицию и написали, что отстранили водителя от заказов сервиса. Он, судя по данным приложения, работал с компанией от фирмы-партнёра через ИП, которое и привлекло его в качестве водителя. Деньги за прерванную на КАД поездку Наталье вернули, компенсации за потраченные нервы и перезаказ автомобиля в небезопасном месте не предложили.