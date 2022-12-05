Для уехавших во время мобилизации введут ограничения? Новости вокруг спецоперации за 5 декабря

Ограничение на удаленку из-за рубежа в российских компаниях следует ввести для сотрудников «чувствительных сфер» экономики — так считает сенатор Андрей Клишас Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 декабря.



Ограничения для тех, кто уехал во время мобилизации Власти РФ могут разработать ограничительные меры в отношении россиян, уехавших из страны с начала мобилизации, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



— Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем, — сказал он в интервью газете «Ведомости».



Клишас также уточнил, что ограничение на удаленную работу в российских компаниях из-за рубежа следует ввести для сотрудников «чувствительных сфер» экономики, например транспортной безопасности и госсектора. Сенатор напомнил изданию, что препятствовать возвращению граждан РФ обратно в страну невозможно, так как это противоречит Конституции, однако «уговаривать их вернуться» не следует.



Позднее Клишас уточнил, что законопроектов об ограничительных мерах для уехавших из страны с начала мобилизации, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях, в настоящее время в парламенте нет. Россия готовит ответное решение на введение потолка цен на нефть Кремль анонсировал ответное решение России на введение потолка цен на российскую нефть.

— Решение готовится. Но очевидным является одно: никаких потолков мы признавать не будем. Это шаг к дестабилизации мировых энергетических рынков, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Введение потолка цен на российскую нефть, которое произошло 3 декабря, вызвало немало споров. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что это решение навредит экономике Европы.

— Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии и в итоге достигли своей цели: Венгрия была освобождена от ограничения цен на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны, — передает ТАСС слова Сийярто.

Владимир Зеленский остался недоволен ограничениями, так как посчитал их недостаточно жесткими. По его мнению, это «слабая позиция и лишь вопрос времени», когда всё равно придется применять «более сильные инструменты».



— В мире, к сожалению, без серьезных решений завершилась дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть. Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение, — сказал он в видеообращении.

Путин проехал по восстановленному Крымскому мосту В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что автомобильная часть Крымского моста открыта для движения транспорта, заменены все четыре пострадавших от взрыва пролета. Позднее по восстановленной части моста проехал президент РФ Владимир Путин вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. О ходе ремонтных работ Владимиру Путину также рассказали главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов и заместитель генерального директора «Нижнеангарсктрансстроя» Евгений Чибышев.

Путин ездит по Крымскому мосту Kremlin.ru

Российским шахматистам разрешили выступать под нейтральным флагом Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским шахматистам выступать под нейтральным флагом до 2024 года. После 1 января 2024 года, согласно новой резолюции, спортсменам из России и Белоруссии вернут право выступать под флагом своей страны, если до этого не будет принято другое решение. В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В марте совет FIDE запретил российской и белорусской сборной участвовать в соревнованиях под эгидой федерации. Санкции применены из‑за ситуации на Украине.