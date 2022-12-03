Нечто гигантское подбирается к Петербургу. Синоптики говорят, что все начнется уже скоро

Петербуржцам стоит готовиться к ночному снегопаду, который продолжится и завтра. Но днем в субботу будет поспокойнее.
Как рассказал утром 3 декабря синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале, сегодня большая часть региона останется на периферии морозного антициклона, а на западе территории скажется приближение атмосферного фронта.
«В такой ситуации в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, небольшой снег пройдёт лишь на западе области, а к ночи он доберётся и до Петербурга», – прогнозирует специалист.
Температура воздуха днем составит -4…-6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Судя по данным «Яндекса», гигантская снежная туча придет в Петербург уже к двум часам дня и может даже принести небольшие осадки. Она будет нависать над городом и завтра.
В ночь на воскресенье похолодает до -5...-7 градусов, а днем будет -2…-4. Весь день будет идти небольшой снег.
А пока вы ждете снегопада, предлагаем посмотреть на тех, кто точно доволен холодам. Таких снегирей читательница «Фонтанки» заметила на Долгоозерной улице.