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    Нечто гигантское подбирается к Петербургу. Синоптики говорят, что все начнется уже скоро

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    Петербуржцам стоит готовиться к ночному снегопаду, который продолжится и завтра. Но днем в субботу будет поспокойнее.

    Как рассказал утром 3 декабря синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале, сегодня большая часть региона останется на периферии морозного антициклона, а на западе территории скажется приближение атмосферного фронта.

    «В такой ситуации в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, небольшой снег пройдёт лишь на западе области, а к ночи он доберётся и до Петербурга», – прогнозирует специалист.

    Температура воздуха днем составит -4…-6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Судя по данным «Яндекса», гигантская снежная туча придет в Петербург уже к двум часам дня и может даже принести небольшие осадки. Она будет нависать над городом и завтра.

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    В ночь на воскресенье похолодает до -5...-7 градусов, а днем будет -2…-4. Весь день будет идти небольшой снег.

    А пока вы ждете снегопада, предлагаем посмотреть на тех, кто точно доволен холодам. Таких снегирей читательница «Фонтанки» заметила на Долгоозерной улице.

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