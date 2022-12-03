Нечто гигантское подбирается к Петербургу. Синоптики говорят, что все начнется уже скоро

Петербуржцам стоит готовиться к ночному снегопаду, который продолжится и завтра. Но днем в субботу будет поспокойнее.



Как рассказал утром 3 декабря синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале, сегодня большая часть региона останется на периферии морозного антициклона, а на западе территории скажется приближение атмосферного фронта.



«В такой ситуации в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, небольшой снег пройдёт лишь на западе области, а к ночи он доберётся и до Петербурга», – прогнозирует специалист.

