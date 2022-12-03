Не убраться, а навести порядок: в чем разница? 10 советов от экспертов

Кто из нас не мечтал навести дома такой порядок, чтобы беспорядок вообще не образовывался? Предновогодние недели — самое время для экспериментов. «Фонтанка» узнала, как правильно убираться, у тех, кто занимается этим профессионально, — их называют организаторами пространства. Рассказываем, зачем нужны наклейки с подписями, лотки в холодильнике и виртуальная доска.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Главный принцип, которым руководствуются организаторы пространства: в основе порядка всегда лежит логика и функциональность распределения вещей по дому. Как бы часто вы ни убирались, ваше имущество все равно будет оказываться где попало, если вам неудобно класть его на место.



По просьбе «Фонтанки» эксперты поделились лайфхаками, которые помогут вам правильно распределить предметы в квартире и предотвратить появление хаоса — по крайней мере, на некоторое время.

В квартире разбросаны вещи? Смиритесь: они на своих местах



Можно бесконечно заставлять себя каждый раз складывать вещи на место. Но лучше хоть раз попробовать пойти у своих привычек на поводу.

«Пройдитесь по своему дому и внимательно осмотритесь. Побудьте этаким Шерлоком Холмсом, изучите детали. Сумка брошена на полу возле входа? Прикрутите крючок на стену, чтобы сразу вешать ее и спокойно раздеваться. Ключи и мелочь лежат на тумбочке, а не в ящике? Поставьте на тумбочку красивую корзинку или вазу, чтобы сосредоточить мелочи в одном месте», — советует эксперт Оксана Корнилова.



Если одежда скапливается на кровати, а не в шкафу, — поставьте у гардероба небольшую напольную вешалку на один-два комплекта. Да и вообще старайтесь хранить вещи в тех помещениях, где вы ими пользуетесь: косметику — возле зеркала, а чистящие средства для кухни — в кухонном шкафчике.

Убираете летнюю одежду на зиму? Оставьте наклейки с подписями

Уборка вещей, которые вы не собираетесь носить в ближайшее время, обычно не вызывает сложностей. Но часто проблемы возникают, когда вы решаете что-то из этой одежды достать. Если сразу озаботиться правильной упаковкой, в будущем можно сэкономить силы и нервы.



Организатор пространства Светлана Дроздова советует складывать объемную одежду — так же, как и гостевые одеяла или подушки, — в чехлы для больших диванных подушек. «Я не очень люблю вакуумные пакеты — даже высокая цена не всегда гарантирует качество. А вещи из них потом еще долго приходят в себя», — объясняет она.



Еще один полезный совет: оставлять на упакованных вещах стикеры с подписями. «Это простое правило в будущем сохранит вам нервные клетки и время при поиске необходимого», — отмечает Оксана Корнилова.



Не можете решить, что из вещей выбросить? Проведите над собой эксперимент

С тем, что уже не пригодится, нужно вовремя расставаться — иначе можно захламить квартиру. Если вам особенно тяжело прощаться с одеждой, понаблюдайте за собой.

Развесьте каждую вещь на плечики по одной и поверните их на штанге в шкафу крючком в одну сторону. Как только наденете какую-нибудь — разверните плечики. «Так спустя какое-то время вы увидите четкую картину используемых вещей, а также тех, кто не прошел отбор», — уверяет Оксана Корнилова.



Чтобы облегчить расставание с вещами, можете пользоваться правилом: на каждый ваш новый предмет одежды отдавайте какой-то старый.

В вашем шкафу неудобные полки? Установите в них органайзеры или коробки

Зачастую в шкафу с глубокими полками возникает беспорядок — вещи приходится складывать в два ряда, и чтобы достать предмет из второго, нужно сначала вынуть всё из первого.

Решить проблему помогут органайзеры, говорит организатор пространства Ирина Зайцева. Эти пластиковые емкости бывают самых разных размеров и форм: в виде полок с выдвижными ящиками, в виде коробок с отделениями — их легко найти в магазинах для дома, а затем поставить в шкаф.

Фото: предоставлено Светланой Дроздовой Поделиться Поделиться





Вариант еще проще — поставить на полку шкафа коробку с жестким дном. «Так вы имитируете выдвижной ящик и значительно улучшите обзор и доступность содержимого, — объясняет Светлана Дроздова. — Если у полок велики и высота, и глубина, можно поставить к задней стенке закрытую коробку, которая создаст для вещей ступеньку, как в витрине магазина. Так вы сможете видеть второй ряд». В вашем холодильнике хаос? Используйте лотки с подписями

С беспорядком в холодильнике тоже можно справиться с помощью емкостей с подписями. Так не придется перемещать по полкам все продукты и кастрюли в поисках какого-нибудь кусочка сыра.

По словам Светланы Дроздовой, роль контейнеров идеально сыграют советские эмалированные лотки с крышками — те самые, в которых готовили холодец. У них эргономичная прямоугольная форма и долговечное покрытие.



Для подписей можно использовать рекламные магниты с наклеенной пленкой для письма. Такие удобно менять, а хранить можно будет на боковой стенке холодильника.

Фото: предоставлено Светланой Дроздовой Фото: предоставлено Светланой Дроздовой Поделиться Поделиться





На столах и полках скапливаются мелочи? Попробуйте вертикальные контейнеры

Эти инструменты бывают выкатными или стационарными — как правило, они узкие и высокие, и их можно крепить к стене или ставить на полку.

Прелесть контейнеров — в том, что в них можно хранить что угодно. На кухне — растительные масла, бутылки с напитками, термосы, запасы круп, сковородки, перечисляет Светлана Дроздова. А в комнатах — книги, игрушки, документы, провода и гаджеты.



Не хватает уюта? Используйте эфирные масла

Хотите каждый раз доставать вещи из шкафов и коробок с удовольствием — добавьте к ним ароматизатор. Достаточно пары капель эфирного масла с запахом лаванды. Их можно нанести на керамическую емкость без глазури, войлочные шарики или даже неиспользованную пемзу, делится Светлана Дроздова.



Такой ароматизатор пригодится в шкафу для одежды или на полках с туристическим снаряжением, из которого никак не выветривается запах костра. А если желаете наполнить приятным запахом обувь, которую убираете на сезон, — засуньте внутрь носки, наполненные скомканной бумагой и смоченные парой капель масла.

Кажется, что работы по дому слишком много? Заведите доску в Trello — и делите задачи с домочадцами

Выполнять любую работу гораздо проще, если она зафиксирована перед глазами в виде списка конкретных задач. То же самое касается регулярной поверхностной уборки.



Если вы любите цифровые технологии, попробуйте создавать задачи на виртуальной доске — например, на платформах Trello, Basecamp или любых других аналогах. Так вы сможете предоставить доступ к доске и для своих родственников, распределять между ними домашние дела и следить за их выполнением.

Устали от ручной уборки? Попробуйте современные девайсы

Автоматизация уборки давно не ограничивается посудомоечной и стиральной машинами. Вы наверняка слышали про роботы-пылесосы — сегодня есть такие же существуют для мойки оконных стекол или сбора крошек со стола.

Если вы не готовы целиком доверить домашнюю задачу роботу, изучите девайсы, которые ее упростят. В магазинах электроники можно найти паровые швабры и пароочистители, способные быстро справиться со сложными загрязнениями; мойки воздуха, очищающие от пыли и бактерий то, чем вы дышите; измельчители пищевых отходов, которые избавят вас от необходимости выбрасывать остатки еды в ведро.



Нет вдохновения на уборку? Проверьте, есть ли в квартире ваше личное место

Энергию, которую вам предстоит потратить на уборку, нужно откуда-то брать. Если чувствуете, что дома вам ее не хватает, — возможно, дело в отсутствии вашего собственного места. «Речь не об общем диване или столе в гостиной, а о пространстве, которое принадлежит только вам. Никто его не займет — и в том числе поэтому оно наполняет», — делится Светлана Дроздова.

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Неважно, где вы организуете такое место, — за столом, в кресле или на балконе. Главное — воздействовать на максимум ваших органов чувств. Можно повесить гирлянды или расставить свечи, установить маленький фонтанчик или музыкальную колонку, поставить диффузор с эфирными маслами, положить мягкое покрывало, установить кресло-мешок или даже повесить гамак. А для получения тактильных ощущений — использовать морскую гальку или аппликатор Кузнецова.

