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    «В окно увидела, что автобус снаружи загорелся». Автобус с пассажирами вспыхнул на ходу под Кингисеппом

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    Фото: 47News
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    Рейсовый автобус загорелся утром 2 декабря в Кингисеппском районе Ленинградской области. Пассажиры успели выскочить чудом.

    В 6:25 пожарным поступило сообщение о загоревшемся автобусе на подъезде к трассе «Нарва» у деревни Тикопись, сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти. По информации издания, в момент возгорания в ПАЗе, который следовал по маршруту № 842 «Кингисепп — Петербург», находились 15 пассажиров и водитель.

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    «Сегодня утром села в автобус на 6 утра, сидела в телефоне, пока ехали. Где-то у Тикописи начало пахнуть гарью, справа от водителя начало дымиться, водитель продолжал ехать. В окно увидела, что автобус снаружи загорелся, мы чудом выскочили, так как огонь очень быстро распространился. Я сегодня опоздала на поезд, кто-то — к врачу. Хорошо, что все целы и здоровы», — рассказала в группе «Кингисепп | KNG» одна из пассажирок.

    Видео: «Кингисепп | KNG»

    Автобус потушили спустя час — в 7:20. Он выгорел полностью. Принадлежит машина «Кингисеппскому автобусному парку». В народе эти автобусы за красный цвет прозвали «вишенками». Причины возгорания устанавливаются.

    Похожее ЧП произошло этим утром в башкирском городе Салават. Там вспыхнул автобус с 50 пассажирами. К счастью, пожар тоже обошелся без пострадавших.

    Фото: 47News

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