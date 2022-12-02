В России могут ввести возрастную маркировку для видеоигр

Минэкономразвития РФ внесло на утверждение правительственной комиссии изменения в федеральный проект о «нормативном регулировании цифровой среды». Поправки, в частности, предполагают введение обязательной возрастной маркировки для видеоигр. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Как уточнили в правительстве, предлагаемые изменения направлены «на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации».
Рассмотреть инициативу планируется до конца текущего года, уточняется в сообщении.
«Фонтанка» писала, что ранее в Госдуме РФ составили список видеоигр с ЛГБТ-персонажами. Их предлагалось запретить. Позднее депутаты данную поправку отклонили.