В России могут ввести возрастную маркировку для видеоигр

Минэкономразвития РФ внесло на утверждение правительственной комиссии изменения в федеральный проект о «нормативном регулировании цифровой среды». Поправки, в частности, предполагают введение обязательной возрастной маркировки для видеоигр. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Как уточнили в правительстве, предлагаемые изменения направлены «на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации».



Рассмотреть инициативу планируется до конца текущего года, уточняется в сообщении.

