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    Есть нюанс. В Госдуме рекомендовали отклонить поправку о ЛГБТ-пропаганде в играх

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    Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал депутатам отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии и жестокости в видеоиграх. О решении, принятом на заседании комитета 21 ноября, сообщает РИА Новости.

    Как пишет в своем Telegram-канале автор поправки депутат Яна Лантратова, комитет считает, что вопрос пропаганды нуждается в регулировании. «Причём не просто поправками, а отдельным законопроектом», — уточняет депутат. По словам Лантратовой, ей предложили войти в состав рабочей группы, которая будет заниматься разработкой документа.

    Напомним, что Государственная дума РФ 27 октября в первом чтении приняла законопроект о многочисленных запретах, связанных с ЛГБТ. Ответственность предлагается вводить за пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола, запрещается ЛГБТ-пропаганда в интернете, СМИ, рекламе, кино и литературе.

    После этого Лантратова разработала поправку к законопроекту, которая касается непосредственно компьютерных игр.

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