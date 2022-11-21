Есть нюанс. В Госдуме рекомендовали отклонить поправку о ЛГБТ-пропаганде в играх

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал депутатам отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии и жестокости в видеоиграх. О решении, принятом на заседании комитета 21 ноября, сообщает РИА Новости.



Как пишет в своем Telegram-канале автор поправки депутат Яна Лантратова, комитет считает, что вопрос пропаганды нуждается в регулировании. «Причём не просто поправками, а отдельным законопроектом», — уточняет депутат. По словам Лантратовой, ей предложили войти в состав рабочей группы, которая будет заниматься разработкой документа.