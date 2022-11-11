    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 5

    5 м/с, южн

    758мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.24eur61

    В Госдуме предложили запретить игры, которые пропагандируют порнографию и жестокость

    1869
    26 комментариев

    В России могут запретить распространение компьютерных игр, которые пропагандируют порнографию, жестокость и насилие или содержат ненормативную лексику. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости, ссылаясь на поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, разработанную первым замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой.

    Предлагается в том числе запретить игры, в которых может быть информация об изготовлении наркотиков и способах суицида. Под запрет могут попасть и те игры, которые способны подтолкнуть несовершеннолетнего к противоправным поступкам.

    Уточняется, что в таких программах не должно быть сведений, выражающихся «в неприличной форме», которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность». Новую статью с уточнениями предлагают внести в закон об информации.

    За насилие и жестокость в играх хотят штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юрлиц.

    Напомним, Государственная дума РФ 27 октября в первом чтении приняла законопроект о многочисленных запретах, связанных с ЛГБТ. Ответственность предлагается вводить за пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола, запрещается ЛГБТ-пропаганда в интернете, СМИ, рекламе, кино и литературе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close