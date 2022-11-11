В Госдуме предложили запретить игры, которые пропагандируют порнографию и жестокость

В России могут запретить распространение компьютерных игр, которые пропагандируют порнографию, жестокость и насилие или содержат ненормативную лексику. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости, ссылаясь на поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, разработанную первым замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой.



Предлагается в том числе запретить игры, в которых может быть информация об изготовлении наркотиков и способах суицида. Под запрет могут попасть и те игры, которые способны подтолкнуть несовершеннолетнего к противоправным поступкам.

