Первые на вылет. В Госдуме составили список игр с ЛГБТ-персонажами

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова передала СМИ список игр, в которых есть ЛГБТ-герои. Вот перечень, который опубликовала 11 ноября «Газета.Ru»:



Assassin's Creed;



Borderlands;



Divinity: Original Sin 2;



Dragon Age;



Life Is Strange;



The Last of Us;



Fallout;



Apex Legends;



RimWorld;



Overwatch;



Le crime du parking;



The Sims 3.



Особенно Лантратова отметила последнюю игру, которая «любима многими девочками». В симуляторе, по словам депутата, «дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений».

