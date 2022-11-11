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    Первые на вылет. В Госдуме составили список игр с ЛГБТ-персонажами

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    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова передала СМИ список игр, в которых есть ЛГБТ-герои. Вот перечень, который опубликовала 11 ноября «Газета.Ru»:

    • Assassin's Creed;
    • Borderlands;
    • Divinity: Original Sin 2;
    • Dragon Age;
    • Life Is Strange;
    • The Last of Us;
    • Fallout;
    • Apex Legends;
    • RimWorld;
    • Overwatch;
    • Le crime du parking;
    • The Sims 3.

    Особенно Лантратова отметила последнюю игру, которая «любима многими девочками». В симуляторе, по словам депутата, «дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений».

    Напомним, что Государственная дума РФ 27 октября в первом чтении приняла законопроект о многочисленных запретах, связанных с ЛГБТ. Ответственность предлагается вводить за пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола, запрещается ЛГБТ-пропаганда в интернете, СМИ, рекламе, кино и литературе.

    После этого Лантратова разработала поправку к законопроекту, которая касается непосредственно компьютерных игр.

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