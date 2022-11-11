Первые на вылет. В Госдуме составили список игр с ЛГБТ-персонажами

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова передала СМИ список игр, в которых есть ЛГБТ-герои. Вот перечень, который опубликовала 11 ноября «Газета.Ru»:
- Assassin's Creed;
- Borderlands;
- Divinity: Original Sin 2;
- Dragon Age;
- Life Is Strange;
- The Last of Us;
- Fallout;
- Apex Legends;
- RimWorld;
- Overwatch;
- Le crime du parking;
- The Sims 3.
Особенно Лантратова отметила последнюю игру, которая «любима многими девочками». В симуляторе, по словам депутата, «дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений».
Напомним, что Государственная дума РФ 27 октября в первом чтении приняла законопроект о многочисленных запретах, связанных с ЛГБТ. Ответственность предлагается вводить за пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола, запрещается ЛГБТ-пропаганда в интернете, СМИ, рекламе, кино и литературе.
После этого Лантратова разработала поправку к законопроекту, которая касается непосредственно компьютерных игр.