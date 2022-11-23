Комиссия Госдумы попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству обратилась к Генпрокуратуру с требованием признать издание DOXA экстремистским. Об этом 23 ноября говорится в Telegram-канале парламентариев.
«Анализ комиссией материалов издания «Докса» (Doxa), которое действует в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру о признании издания «Докса» экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории нашей страны», — заявил глава комиссии Василий Пискарев.
Он рассказал, что издание занимается продвижением проукраинской пропаганды и проведением незаконных протестных акций.
«Нами установлено, что на информационных ресурсах издания размещены инструкции по совершению поджогов российских военкоматов, отделов полиции и боевой техники, изготовлению «коктейлей Молотова», — добавил депутат.
Также Пискарев отметил, что правовую оценку должны получить «их усилия по вовлечению нашей молодежи в противоправную деятельность».