Расстрелянных в Петропавловской крепости похоронили. Но раскопки не закончены

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На кладбище Памяти жертв 9 января спустя более чем век после их смерти похоронили останки 94 человек, расстрелянных в Петропавловской крепости в первые послереволюционные годы. В погребении участвовал двоюродных внук одного из убитых.

Ноябрьским днем на кладбище в последний путь проводили почти сотню человек, которые погибли в период с 1917 по 1921 год, это мужчины и женщины разного возраста и социального статуса, в числе которых есть как военные, так и гражданские. Так как в общей могиле упокоились люди разного вероисповедания, представители разных конфессий провели отпевание по православному, католическому и иудейскому обрядам.



«Сегодня мы подводим итог многолетних долгих поисков, исследований, которые были осуществлены музеем истории Санкт-Петербурга и огромным количеством неравнодушных людей: археологов, историков, антропологов. Мы выполняем свой человеческий долг, предавая земле останки погибших. Но это вовсе не означает, что мы ставим точку в исследованиях. Они будут продолжены, и мы не теряем надежду, что когда-нибудь станут известны имена всех похороненных сегодня в этой братской могиле», — сказал главный научный сотрудник музея истории Петербурга Родион Зеленков перед процедурой погребения.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Всего из 160 человек, чьи останки были найдены в Петропавловской крепости, удалось установить имена 16, из них 14 теперь покоятся в братской могиле на кладбище памяти жертв 9 января. На церемонии погребения их имена зачитали: Ковалевский Владимир Павлович, Морозов Владимир Владимирович, Де-Симон Анатолий Михайлович, Плен Павел Михайлович, Шульгина Вера Викторовна, Бетулинский Юрий Андреевич, Туманов Владимир Спиридонович, Логин Степан Осипович, Грабовский Александр Александрович, Соловьев Георгий Александрович, Трифонов Иван Николаевич, Христик Иосиф Павлович, Абрамсон Кальман Абрамович и Смирнов Иван Александрович.



Одну из жертв, Анатолия Де-Симона, в последний путь провожал двоюродный внук, Евгений Игоревич. «Он был капитан второго ранга, командиром миноносца на Балтийском флоте, был арестован буквально на следующий день после объявления «красного террора», — рассказал пожилой мужчина. — Как мне сказали в музее, что он был арестован по доносу. Этот донос сохранился в архивах, но я, честно говоря, пока до него не добрался. Это было донос то ли соседа, то ли еще кого-то. Его обвинили в том, что он вербовал добровольцев для борьбы с большевиками. Как мне сказали [его удалось опознать] по нательному кресту».



Ученые, которые занимаются изучением найденных останков, присутствовали при погребении, и назвали событие историческим. «Мы присутствуем при историческом событии. Для меня важно, что они захоронены по-настоящему впервые, их в первый раз отпели. Думаю, что это самое важное, с точки зрения духовной», — прокомментировал руководитель рабочей группы, которая проводит исследование, антрополог и замруководителя по науке Центра палеоэнтологических исследований Денис Пежемский.

По словам ученого, покой обрели останки тех погибших, экспертные действия с которыми завершены и идентификация которых на данном этапе маловероятна или завершена. Из 94 человек 13 женщин, остальные мужчины.



«Наша биолого-антропологическая экспертиза продолжается, потому что у нас еще есть довольно значительное количество перемешанных останков, которые необходимо друг с другом сопоставлять. Это довольно долго и [занимает] много человекочасов», — объяснил Пежемский. Кроме того, речь идет об открытом комплексе, это археологический термин, а суть в том, что кто-то вторгся в большую коллективную могилу, перемешал все, и часть выкинул.

«Получается, что эти выкиды есть в отдельных ямах, еще не обнаруженные есть выкиды. Нужно сопоставлять эти кусочки паззлов друг с другом. И никогда не знаем, все мы здесь имеем, что должны, или нет. Вторая часть [исследования] в какой-то момент тоже завершится, но мы решили, что негоже уже ждать: почти 100 человек, они просто лежат ждут, когда идентифицируются оставшиеся», — добавил антрополог.



Из «опознанных» останков, которые не предали земле, не похоронен адмирал Михаил Михайлович Веселкин — как объяснил Пежемский, останки адмирала попали в край разрушения могильной ямы, в результате удалось собрать пока неполный скелет. Ученые надеются, что работу закончат, и Веселкин будет похоронен.

По словам Дениса Пежемского, почти на каждом скелете ученые обнаруживали пулевые отверстия. «Можем точно сказать, что были расстрелы в затылок, в лоб, просто дулом в рот, причем точно — особым образом идет пуля. И есть расстрелы с дальнего расстояния, когда попадали в тело, причем видно, что человек стоял, возможно, к стене или к яме лицом, а стреляли они в спину.... Есть следы ударов, причем, чем-то тяжелым: прикладами или пистолетом, есть следы переломов. В основном, кости предплечья. Видно, что это премортальное — произошло в момент гибели. Думается, что это какие-то мучения были, потому что это не пулевые [переломы]», — рассказал антрополог.

Хотя из всех найденных женских останков удалось установить имя только одной жертвы, известно, что погибшие все были молодыми девушками. Возможно, предполагают ученые, они были политическими активистками.



Чем моложе жертва, тем меньше вероятности, что ее имя станет известно, так как минимальна вероятность, что они успели оставить потомство, что это потомство выжило и сохранило какие-либо данные о предке. «Акцент нашего внимания был на людях старших возрастных когорт. И не только потому что мы с особым вниманием отнеслись к поиску останков великих князей...У людей более старших возрастов вероятнее, есть потомство, у которых сохранились данные, фотографии», — объяснил Пежемский.

По тем останкам, которые еще не захоронены, исследования будут продолжаться. Возможно, не исключают ученые, удастся получить данные, благодаря которым жертвы будут идентифицированы, в том числе, и проверить предположения в отношении личностей ряда жертв. Более того, исследователи не исключают вероятность, что раскопки могут быть продолжены. Собеседники констатируют: об этом, как минимум, надо разговаривать



И Пежемский, и его коллега, историк и участник исследовательской группы Ирина Александровна Карпенко, которая работала над этим вопросом более 10 лет, сходятся во мнении, что среди найденных останков нет великих князей.



«Мы знаем, что великие князья были расстреляны в Петропавловской крепости. По устному свидетельству они вроде как были захоронены тут же в крепости, но мы не знаем, где. Среди тех, кто есть у нас, кого исследовали, там нет четырех мужчин подходящих. Поэтому может быть, их еще не нашли, может, тела увезли, может, кто-то еще остался. Мы не знаем. Пока великие князья не обнаружены», — пояснила Карпенко.

Ученые также отметили, что несмотря на смену руководства музея истории Петербурга, условия работы для экспертной группы были «близки к идеальным».

«У меня сложилось впечатление, что все хотят гражданского мира, и как-то боятся произносить эти слова: «красный террор», жертвы, как-то все заглаживают. Мне кажется, что эта детская болезнь острых моментов не сделает нас гражданским обществом. Мне кажется, мы должны вслух четко произносить, что в истории нашей страны были тяжелые страницы. Мы не должны бояться этих трудных вопросов нашей истории. Их нужно проговаривать, называть своими именами, не кого-то клеймя или используя для того, чтобы расколоть современное общество, а наоборот: это нужно проговаривать, переосмыслять, выносить уроки, сохранять память об этом ровно для того, чтобы общество было более развитым», — сказал в заключение Денис Пежемский.



Справка:

В декабре 2009 года на территории Петропавловской крепости было обнаружено массовое захоронение. А в 2010 году при строительстве автобусной стоянки нашли останки 4 человек. После этого стартовали археологические работы. Одно время ученые предполагали, что среди найденных останков могут быть князья Романовы. Установить имена некоторых жертва помогли опубликованные в «Петроградской правде» списки расстрелянных. Работники музея истории города смогли сопоставить фамилии 15 мужчин и одной женщины, убитых 20 декабря 1918 года, и захоронение, аналогичное по численности и половому составу. Среди расстрелянных оказался герой русско-японской войны А. Н. Рыков, которого в 2011 году похоронили родственники после проведения генетической экспертизы.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»