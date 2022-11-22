    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    762мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    У метро Петербурга появился свой гимн. Его исполнил внук певца Эдуарда Хиля

    673
    5 комментариев

    У подземки Петербурга появился свой гимн. Клип к нему 22 ноября был опубликован на официальной странице ГУП «Петербургский метрополитен» в соцсети «ВКонтакте».

    Автором текста стал инженер службы технического развития Павел Сажин, а исполнителем — Эдуард Хиль-младший, внук известного советского певца.

    Сотрудники предприятия впервые услышали новый гимн в день празднования 67-й годовщины со дня запуска метрополитена, 15 ноября.

    «Песня прозвучала на торжественной церемонии, где собрались представители всех подразделений. У нового гимна — долгая история. Музыкальный символ выбирали на конкурсной основе, в творческом состязании участвовали работники предприятия», — сообщили в пресс-службе.

    В Москве метрополитен тоже звучит. В Дептрансе столицы сегодня опубликовали мини-фильм о творчестве местной жительницы, которая стала победительницей конкурса мелодий для городского транспорта. Лейтмотив её мелодий можно услышать в подземке, на МЦК, МЦД, автовокзалах и автостанциях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    Pupin22 Ноя 2022 в 15:58
    Для чего?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close