У метро Петербурга появился свой гимн. Его исполнил внук певца Эдуарда Хиля

У подземки Петербурга появился свой гимн. Клип к нему 22 ноября был опубликован на официальной странице ГУП «Петербургский метрополитен» в соцсети «ВКонтакте».
Автором текста стал инженер службы технического развития Павел Сажин, а исполнителем — Эдуард Хиль-младший, внук известного советского певца.
Сотрудники предприятия впервые услышали новый гимн в день празднования 67-й годовщины со дня запуска метрополитена, 15 ноября.
«Песня прозвучала на торжественной церемонии, где собрались представители всех подразделений. У нового гимна — долгая история. Музыкальный символ выбирали на конкурсной основе, в творческом состязании участвовали работники предприятия», — сообщили в пресс-службе.
В Москве метрополитен тоже звучит. В Дептрансе столицы сегодня опубликовали мини-фильм о творчестве местной жительницы, которая стала победительницей конкурса мелодий для городского транспорта. Лейтмотив её мелодий можно услышать в подземке, на МЦК, МЦД, автовокзалах и автостанциях.