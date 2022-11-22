Основатель АФК «Система» Евтушенков ждет тяжелый 2023 год и оптимистичный 2024-й

В России экономический рост начнется в 2024 году, а главная долгосрочная проблема, стоящая перед страной, — преодоление потерь в технологиях после ухода глобальных лидеров. Об этом рассказал крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков на форуме Финансового университета в Москве, передает 22 ноября «Интерфакс».
«В течение 2023 года будет тяжело, а в 2024 году будет значительно легче и начнется определенный экономический подъем», — сказал он.
Сейчас, отмечает Евтушенко, бизнес налаживает связи и процессы под новые условия. Также он отметил, что начинается работа со странами «о которых мы, честно говоря, раньше знали только, что они есть на карте».
Миллиардер прогнозирует, что технологическое отставание будет сказываться в течение 5–7 лет и даже больше.