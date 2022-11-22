Основатель АФК «Система» Евтушенков ждет тяжелый 2023 год и оптимистичный 2024-й

В России экономический рост начнется в 2024 году, а главная долгосрочная проблема, стоящая перед страной, — преодоление потерь в технологиях после ухода глобальных лидеров. Об этом рассказал крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков на форуме Финансового университета в Москве, передает 22 ноября «Интерфакс».

«В течение 2023 года будет тяжело, а в 2024 году будет значительно легче и начнется определенный экономический подъем», — сказал он.

Сейчас, отмечает Евтушенко, бизнес налаживает связи и процессы под новые условия. Также он отметил, что начинается работа со странами «о которых мы, честно говоря, раньше знали только, что они есть на карте».