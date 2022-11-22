Мужа олимпийской чемпионки Липницкой мобилизовали

Бывшего фигуриста Владислава Тарасенко, мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, призвали в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом 22 ноября пишет РИА Новости.



После получения повестки 25-летний Тарасенко добровольно пришел в военкомат. Вскоре его направили на подготовку на полигон в подмосковном Алабино. Отметим, что у Липницкой и Тарасенко 2-летняя дочь Каталина.

Информацию о мобилизации мужа фигуристки подтвердил Евгений Плющенко, в академии которого работает Липницкая. По словам Плющенко, в ближайшее время экс-спортсмен должен уже отправиться в зону боевых действий. При этом он служил только в спортроте. Ему предлагали помочь с отсрочкой, но Владислав отказался, сказав, что должен защищать Родину.