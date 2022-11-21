В Новой Зеландии суд посчитал, что голосовать с 18 — дискриминация. Премьер-министр обещает подумать

Верховный суд Новой Зеландии постановил, что действующий возраст голосования в стране на уровне 18 лет является дискриминационным. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает CNN.
Телеканал отмечает, что дело слушается местными судами с 2020 года, куда было направлено одной из правозащитных организаций, выступающей за его снижение до 16–17 лет. Правозащитники мотивируют своё требование тем, что по новозеландским законам, например, водить машину в стране имеют право подростки начиная с 15 лет. Также несовершеннолетним разрешено официально трудиться полный рабочий день, при этом они платят налоги.
В итоге ВС решил, что нынешний возраст голосования в 18 лет не соответствует Биллю о правах страны, который даёт людям право быть свободными от дискриминации по возрасту, когда они достигли 16 лет.
Тем самым решение запускает процесс, в котором вопрос должен предстать для обсуждения перед парламентом. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже заявила, что правительство разработает законопроект о снижении возраста до 16 лет, который затем может быть поставлен на голосование. Сама Ардерн призналась, что лично поддерживает снижение избирательного возраста, однако решение всё равно должна принимать законодательная власть, и любое изменение избирательного законодательства такого рода требует 75% парламентской поддержки.
В свою очередь, политические партии Новой Зеландии имеют различные взгляды на этот счёт. В частности, Партия зелёных выступает за немедленные действия по решению этого вопроса, в то время как крупнейшая оппозиционная партия, Национальная партия, категорически не поддерживает данные изменения.