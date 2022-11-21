В Новой Зеландии суд посчитал, что голосовать с 18 — дискриминация. Премьер-министр обещает подумать

Верховный суд Новой Зеландии постановил, что действующий возраст голосования в стране на уровне 18 лет является дискриминационным. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает CNN.



Телеканал отмечает, что дело слушается местными судами с 2020 года, куда было направлено одной из правозащитных организаций, выступающей за его снижение до 16–17 лет. Правозащитники мотивируют своё требование тем, что по новозеландским законам, например, водить машину в стране имеют право подростки начиная с 15 лет. Также несовершеннолетним разрешено официально трудиться полный рабочий день, при этом они платят налоги.

