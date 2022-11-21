Сестра мобилизованного выложила обращение о плохой подготовке военных. Суд решил, что это дискредитация

В Ростовской области в дискредитации ВС РФ признали виновной местную жительницу Олесю Шишканову, которая опубликовала обращение своего мобилизованного брата о плохом оснащении и подготовке военных. Как пишет 161.RU, Батайский городской суд оштрафовал девушку на 30 тысяч рублей.
Брата Шишкановой мобилизовали 24 сентября. В середине октября она выложила в паблике «Батайск город», который администрирует, видео с жалобами брата и 11 его сослуживцев. На заседании жительница Батайска пояснила, что организовала сбор помощи для военных, а ролик опубликовала, потому что «счет шел на минуты».
Свою вину девушка не признала и заявила, что не собиралась дискредитировать российскую армию, а только хотела обратить внимание на проблему. Ходатайство о просмотре видеообращения на заседании судья отклонил.