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    Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

    На Обуховском заводе будут выпускать декантирующие центрифуги для очистки воды на предприятиях

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    Петербургский «Обуховский завод» (входит в Концерн ВКО «Алмаз — Антей») начал разработку декантирующих центрифуг — это оборудование, которое используется для очистки воды на промышленных предприятиях и в городской инфраструктуре. Начать серийную поставку планируется в третьем квартале 2024 года.

    Сейчас специалисты завода занимаются подготовкой технической документации и технологической проработкой производственных мощностей для организации серийного производства этого оборудования. Инжиниринговый центр АО «Обуховский завод» занимается разработкой конструкторской документации, 3D-моделированием, расчётными проверками, тестированием и доработками изделия.

    «Потребность в подобной продукции для замещения ушедших с российского рынка иностранных поставщиков оценивается нами как очень высокая, — сообщил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО "Алмаз — Антей"» — директор Северо-Западного регионального центра концерна Михаил Подвязников. — Предложение Обуховского завода по созданию такого оборудования для системы водоснабжения и водоотведения города уже было поддержано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга». Он уточнил, что одним из первых заказчиков декантирующих центрифуг разработки и производства Обуховского завода может стать ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    Декантирующие центрифуги предназначены для очистки воды в водозаборных сооружениях, химической, нефтяной и пищевой отраслях промышленности.

    Изготовление первого образца запланировано на ноябрь 2023 года, начало испытаний — на декабрь того же года. Первые серийные поставки изделий начнутся в III квартале 2024 года. Проект рассчитан на длительную перспективу. В планах Обуховского завода — выпустить более 50 центрифуг этого вида для нужд Санкт-Петербурга, а в дальнейшем — разработать на основе серийного изделия семейства машин с различными характеристиками, которые будут использоваться в разных городах страны.

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