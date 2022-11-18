На Обуховском заводе будут выпускать декантирующие центрифуги для очистки воды на предприятиях

Петербургский «Обуховский завод» (входит в Концерн ВКО «Алмаз — Антей») начал разработку декантирующих центрифуг — это оборудование, которое используется для очистки воды на промышленных предприятиях и в городской инфраструктуре. Начать серийную поставку планируется в третьем квартале 2024 года.

Сейчас специалисты завода занимаются подготовкой технической документации и технологической проработкой производственных мощностей для организации серийного производства этого оборудования. Инжиниринговый центр АО «Обуховский завод» занимается разработкой конструкторской документации, 3D-моделированием, расчётными проверками, тестированием и доработками изделия.